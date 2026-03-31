Иранският аятолах Моджтаба Хаменей е жив и управлява страната, заяви посланикът на Иран в Рим

Върховният ирански духовен лидер, аятолах Моджтаба Хаменей е жив и управлява страната. Това заяви посланикът на Иран в Рим Мохамад Реза Сабури в интервю за италианската агенция АНСА.

Моджтаба Хаменей е вторият син на върховния ирански лидер Али Хаменей, който беше убит в началото на израело-американските удари по Иран на 28 февруари. Моджтаба беше избран за нов върховен лидер на страната в началото на март. Но оттогава никой не го е виждал и в медии се появиха информации, че той е бил ранен при удара по Али Хаменей и че дори бил в кома.

Тези твърдения не секнаха, въпреки че ирански медии публикуваха няколко послания от Моджтаба досега.

Посланикът на Иран в Рим заяви, че върховният лидер не се появява на обществени места от съображения за сигурност.

Сабури заяви също така, че Техеран иска прекратяване на огъня, като твърди, че „основният проблем е противоречивото поведение и неразумните искания на САЩ, които подхранват недоверието. „Иран винаги е подкрепял мирното разрешаване на спорове“, добави той.

„Исканията и правата на Иран бяха ясно представени по време на втория кръг от преговори в Женева, няколко дни преди атаката.

Така че САЩ нямат трудност да разберат позицията на Иран. Атаката на 28 февруари беше извършена, докато течеше сериозен дипломатически процес, насочен към разсейване на предполагаемите опасения относно ядрената програма на Иран. Ако Иран е имал съмнения относно изхода от преговорите и ангажимента на САЩ да спазват споразуменията, след началото на войната тези съмнения се превърнаха в пълно недоверие относно това доколко е искрена Америка, когато казва, че е готова да води преговори по всяко време", заяви иранският посланик.

Той призна, че различни страни са се опитали да намалят напрежението и да спрат "израелско-американската военна машина", като са предложили различни идеи. "Основният проблем остава, че САЩ и ционисткият режим не спазват принципите на дипломацията и международното право“, допълни той.