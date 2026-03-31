УАМ: Специалността петролно инженерство на университета „Халифа“ в Абу Даби е класирана на 6-о място в света в престижна международна класация

Университетът за наука и технологии „Халифа“ в Абу Даби обяви, че се е класирал на 6-о място в света в специалността петролно инженерство в класацията на „Уърлд Юнивърсити Ранкингс“ (QS World University Rankings 2026), изкачвайки се от 7-мо място през 2025 г., предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Университетът е постигнал напредък и в други инженерни науки, като по-широката специалност „Инженерство и технологии“ е класирана на 131-во място, „Електротехника и електроника“ се е изкачила до 92-ро място, а „Инженерна химия“ е направила най-големия скок, до 94-то място.

С три предмета, поставени в световната Топ 100, и три в Топ 150 в световен мащаб, Университетът „Халифа“ си е осигурил позиции за общо 15 специалности в различни категории в класацията на „Уърлд Юнивърсити Ранкингс“ за 2026 г.

„Напредъкът в конкурентните в световен мащаб специалности отразява ясния фокус върху изследванията, които имат въздействие, особено в области, критични за стратегическите приоритети на ОАЕ и бъдещето на енергетиката“, каза професор Ебрахим ал Хаджи, ректор на Университета „Халифа“.

Класацията на „Уърлд Юнивърсити Ранкингс“ анализира репутацията и изследователската дейност на 6277 образователни институции в световен мащаб.

