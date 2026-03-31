Нетаняху заяви, че Израел е изпълнил повече от половината от военните си цели във войната с Иран

Алексей Маргоевски
Израелският премиер Бенямин Нетаняху. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
31.03.2026 04:09
 (БТА)
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел е постигнал повече от половината от военните си цели срещу Иран, без обаче да дава по-конкретен график за завършване на войната. Той каза това в интервю за американския консервативен телевизионен канал "Нюзмакс", цитиран от Франс прес.

"Ясно е, че сме изминали половината път. Не искам обаче да определям график“, отговори израелският премиер на 31-вия ден от войната срещу Иран.

"Мисля, че този режим ще се срине отвътре. Засега, в този момент, това, което правим, е просто да подкопаваме военния им капацитет, балистичния им капацитет, ядрения им капацитет, а също и да ги отслабваме отвътре", добави Нетаняху.

