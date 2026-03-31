Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди - единият в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Алексей Маргоевски
Илюстративна снимка: АП
Дубай,  
31.03.2026 03:29
 (БТА)
Компанията "Кувейт петролиъм корпорейшън" съобщи, че нейният супертанкер "Ал Салми", натоварен догоре с петрол, е станал обект на иранска атака в пристанището на Дубай, в Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде Ройтерс.

В резултат на удара са нанесени щети и е възникнал пожар на борда, съобщи кувейтската новинарска агенция КУНА.

Компанията корабособственик предупреди за възможен петролен разлив в района на пристанището и добави, че няма пострадали, а оценката на щетите все още не завършена.

Друг танкер е станал мишена на удар от неизвестен снаряд в Персийския залив, което е предизвикало пожар на борда, съобщиха днес от Британската организацията за морски търговски операции (UKMTO).

Според информацията корабът е бил ударен на около 57 километра северозападно от Дубай. Екипажът е в безопасност, а властите разследват случая, съобщи UKMTO. 

/АМ/

26.03.2026 15:54

Иран позволи на малайзийски петролни танкери да преминат през Ормузкия проток

Иран позволи на малайзийски петролни танкери да преминат през Ормузкия проток след преговори с лидери на държавите от Близкия изток, заяви малайзийският премиер Ануар Ибрахим, цитиран от Франс прес.

