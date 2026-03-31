Иран атакува с дрон административна сграда на телекомуникационна компания в Обединените арабски емирства

Алексей Маргоевски
Сателитно изображение на пристанището "Джебел Али" в Дубай, ОАЕ, 1 март 2026 г. Снимка: Planet Labs PBC via AP
Абу Даби,  
31.03.2026 02:03
 (БТА)
Административна сграда на телекомуникационната компания "Турая телекомюникейшънс" в емирство Шарджа, в Обединените арабски емирства (ОАЕ), е станала обект на атака с дрон от страна на Иран, съобщиха днес местните власти и самата компания в Екс.

Засега не се съобщава за жертви и ранени при инцидента.

28.03.2026 14:02

Иранската армия обяви, че е унищожила склад за украински противодронни системи в ОАЕ; Украйна опроверга информацията

Иранската армия обяви, че е взела под прицел и унищожила склад за украински противодронни системи в Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции. Според иранските сили тези системи са били използвани в подкрепа на американските сили,

