Иран атакува с дрон административна сграда на телекомуникационна компания в Обединените арабски емирства

Административна сграда на телекомуникационната компания "Турая телекомюникейшънс" в емирство Шарджа, в Обединените арабски емирства (ОАЕ), е станала обект на атака с дрон от страна на Иран, съобщиха днес местните власти и самата компания в Екс.

Засега не се съобщава за жертви и ранени при инцидента.