Иран атакува с дрон административна сграда на телекомуникационна компания в Обединените арабски емирства

Кувейт и ОАЕ обявиха, че са взети на прицел от ракети и дронове
Кувейт обяви, че е взет на прицел от "вражески ракети и дронове", предаде Франс прес.
Административна сграда на телекомуникационната компания "Турая телекомюникейшънс" в емирство Шарджа, в Обединените арабски емирства (ОАЕ), е станала обект на атака с дрон от страна на Иран, съобщиха днес местните власти и самата компания в Екс.
Засега не се съобщава за жертви и ранени при инцидента.
