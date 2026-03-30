Зеленски заяви, че обиколката му в Близкия изток е преминала успешно и обяви редица споразумения

Алексей Маргоевски
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
30.03.2026 23:56
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски нарече днес обиколката си в няколко страни от Близкия изток успешна и допълни, че е сключил редица споразумения за сътрудничество и че други са в стадий на подготовка, предаде Ройтерс.

Зеленски посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове, изстрелвани от Иран в хода на конфликта на Техеран със САЩ и Израел, който засяга все повече държави в Близкия изток.

Украинският президент предложи да сподели придобития от Киев опит в продължаващата над четири година война с Русия, която за ударите си разчита на разработени от Иран дронове.

В ежедневното си вечерно видеообръщение, направено след завръщането му в Киев, Зеленски заяви, че е сключил "исторически споразумения" със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Катар.

По думите му, Украйна работи също така с Йордания и Кувейт, а още две близкоизточни държави - Бахрейн и Оман - са изразили интерес от сътрудничество.

"За Украйна това е не само въпрос на престиж и уважение към нейния народ. Става дума за нещо много конкретно и практично. Изнасяме отбранителната си система, уменията на нашите бойци и знанията, който държавата ни притежава", каза Зеленски.

Той допълни, че Украйна е очаквала да установи "сътрудничество в сферата на сигурността", което е включвало обсъждане на въпросите на противовъздушната отбраната, на развитието на производството на военно оборудване и сътрудничеството в енергетиката.

Зеленски подчерта, че въпросите за продажби на оръжие трябва да бъдат решавани на правителствено равнище и предупреди украинските компании да не водят преки преговори с клиентите.

По време на обиколката си украинският президент заяви, че е обсъдил снабдяването с дизелово гориво от региона, което е от ключово значение за отбранителните нужди на Украйна и селскостопанския сектор.

В своето обръщение Зеленски заяви, че е срещнал "голямо уважение" за ролята на Украйна в Близкия изток и "споделена визия сред страните от региона" за съвместна работа с украински специалисти.

"Сигурността и възстановяването на стабилността са ключови приоритети за всички", обобщи украинският лидер.

/АМ/

29.03.2026 17:02

Володимир Зеленски пристигна в Йордания, четвърта спирка от обиколката му в Близкия изток

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Йордания, която е четвърта спирка от обиколката му в Близкия изток, предаде Ройтерс.  Зеленски търси подкрепата на страни от Персийския залив и Близкия изток за войната с Русия на фона на
28.03.2026 14:59

Украйна и Катар подписаха споразумение за сътрудничество в отбраната и обмен на опит в борбата с ракети и дронове

Украйна и Катар подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, съобщи днес в изявление катарското Министерство на отбраната, предаде Ройтерс.
28.03.2026 14:17

Зеленски пристигна в Катар след визити в Саудитска Арабия и ОАЕ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е пристигнал на посещение в Катар, предадоха Укринформ и Ройтерс.  “Пристигнах в Катар. Истинската сигурност се гради върху партньорство. Ние ценим всеки и оставаме отворени да подкрепим всички
28.03.2026 12:18

Украйна и ОАЕ се договориха да си сътрудничат в областта на отбраната

Украйна и Обединените арабски емирства се договориха да си сътрудничат в областта на отбраната в контекста на удари, нанасяни с ирански дронове в целия Близък изток, предадоха световните агенции. Новината за договорката беше съобщена от украинския
27.03.2026 23:21

Украйна работи по постигането на споразумение със страните от Близкия изток за доставки на дизел, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев работи по постигането на споразумение със страни от Близкия изток за доставки на дизел - вида гориво, от което в страна има най-голям недостиг.
27.03.2026 11:31

При визитата на Зеленски в Саудитска Арабия беше подписано споразумение за сътрудничество в областта на отбраната

Украйна и Саудитска Арабия сключиха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, което полага основите за бъдещи договори, технологично сътрудничество и инвестиции, заяви президентът Володимир Зеленски, който е на посещение в Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.
27.03.2026 02:22

Престолонаследникът на Саудитска Арабия се срещна със Зеленски

Престолонаследникът на Саудитска Арабия, принц Мохамед бин Салман се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в саудитския град Джеда днес и двамата обсъдиха регионалната ескалация и кризата в Украйна, съобщиха саудитската държавна

