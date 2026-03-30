Най-малко 70 души са убити при насилие, свързано с престъпни банди в Хаити, съобщи директор на правозащитна организация

Най-малко 70 души са убити по време на атака в Пти Ривиер в департамента Артибинит в Хаити на фона на конфликта с бандата „Гран Гриф“, предаде Ройтерс, позовавайки се на директор на правозащитна организация.

Предварителните доклади на местната полиция сочеха по-малък брой жертви – 16 убити и 10 пострадали.

Въоръжени членове на групировката „Гран Гриф“ атакуваха района Жан Дени около 3 ч. сутринта, съобщиха местните власти.

Нападението последва доклад на ООН, според който над 2000 души са били разселени напоследък вследствие на въоръжени нападения в близкия район Верет, което е накарало жителите на Пти Ривиер да избягат от домовете си.

Департаментът Артибонит -значим земеделски район, е един от най-тежко засегнатите от насилие, свързано с конфликта между банди, извън столицата Порт о Пренс.

През март САЩ предложиха награда до 3 млн. долара за информация за финансовите дейности на „Гран Гриф“ и „Вив Ансанм“.

Вашингтон включи двете групировки, включващи стотици банди, в списъка си на терористичните организации.