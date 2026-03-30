Подробно търсене

ОБНОВЕНА Най-малко 70 души са убити при насилие, свързано с престъпни банди в Хаити, съобщи директор на правозащитна организация

Алексей Маргоевски, Валерия Динкова
Мъж върви по пуста улица, където част от разрушената от земетресение катедрала все още се издига, в центъра на Порт о Пренс, Хаити, понеделник, 16 март 2026 г. Снимка: AP Photo/Odelyn Joseph
Порт О Пренс,  
30.03.2026 21:26 | ОБНОВЕНА 30.03.2026 23:20
 (БТА)

Най-малко 70 души са убити по време на атака в Пти Ривиер в департамента Артибинит в Хаити на фона на конфликта с бандата „Гран Гриф“, предаде Ройтерс, позовавайки се на директор на правозащитна организация.

Предварителните доклади на местната полиция сочеха по-малък брой жертви – 16 убити и 10 пострадали.

Въоръжени членове на групировката „Гран Гриф“ атакуваха района Жан Дени около 3 ч. сутринта, съобщиха местните власти.

Нападението последва доклад на ООН, според който над 2000 души са били разселени напоследък вследствие на въоръжени нападения в близкия район Верет, което е накарало жителите на Пти Ривиер да избягат от домовете си.

Департаментът Артибонит -значим земеделски район, е един от най-тежко засегнатите от насилие, свързано с конфликта между банди, извън столицата Порт о Пренс.

През март САЩ предложиха награда до 3 млн. долара за информация за финансовите дейности на „Гран Гриф“ и „Вив Ансанм“.

Вашингтон включи двете групировки, включващи стотици банди, в списъка си на терористичните организации.

/ВА/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:25 на 31.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация