site.bta Палестинската автономна власт обвини Израел, че с въвеждане на смъртно наказание за терористи се опитва да "легитимира извънсъдебните екзекуции"
Палестинската автономна власт осъди тази вечер като опит за "легитимиране на извънсъдебните екзекуции" приетия от израелския парламент закон, който повторно въвежда смъртно наказание за терористи – законодателство, създадено специално, за да се прилага само спрямо палестинци, предаде Франс прес.
Този закон представлява "престъпление и опасна ескалация на политиката на окупацията (от Израел, бел. АФП), който няма никакъв суверенитет над палестинската земя", написа в Екс палестинското министерство на външните работи, според което това законодателство "разкрива още веднъж същността на израелската колониална система", като се опитва да "легитимира извънсъдебните екзекуции, придавайки им законен вид".
/АМ/
