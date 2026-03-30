Белият дом заяви, че няма промяна в политиката относно Куба, въпреки разрешението за акостиране на руски танкер

Белият дом днес заяви, че няма промяна в политиката на САЩ относно Куба, въпреки че позволи на санкциониран руски танкер да достави гориво за острова по хуманитарни причини, предаде Ройтерс.

„Това не представлява промяна в политиката. Няма официална промяна в политиката за санкции“, заяви прессекретарят на Белия Дом Карълайн Левит. „Както каза снощи президентът позволихме този кораб да пристигне в Куба, за да удовлетворим хуманитарните нужди на кубинския народ“, каза още Левит и добави, че подобни решения ще бъдат вземани след индивидуално разглеждане на всеки отделен случай.

Тя заяви, че САЩ си запазват правото да задържат кораби, ако това е предвидено от закона, които са се насочили към Куба и нарушават американските политики за санкции.

САЩ прекратиха износа на петрол от Венецуела за Куба, след като свалиха от власт президента Николас Мадуро на 3 януари и Тръмп заплаши да наложи високи мита на всяка друга страна, която изпрати петрол в Куба.

Американският президент обаче вчера сигнализира за възможна промяна в позицията си, посочва Ройтерс.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел каза, че страната не е получавала доставки на петрол от три месеца, което според него е довело до масови прекъсвания на електрозахранването. Кубинските здравни власти предупредиха, че кризата увеличава риска за пациенти с тежки заболявания, включително за деца с рак.

Русия днес съобщи, че петролен танкер със 100 000 тона суров петрол е пристигнал в Куба.