Белият дом заяви, че няма промяна в политиката относно Куба, въпреки разрешението за акостиране на руски танкер

Владимир Арангелов
Прессекретарят на Белия Дом Карълайн Левит. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
30.03.2026 22:28
 (БТА)

Белият дом днес заяви, че няма промяна в политиката на САЩ относно Куба, въпреки че позволи на санкциониран руски танкер да достави гориво за острова по хуманитарни причини, предаде Ройтерс.

„Това не представлява промяна в политиката. Няма официална промяна в политиката за санкции“, заяви прессекретарят на Белия Дом Карълайн Левит. „Както каза снощи президентът позволихме този кораб да пристигне в Куба, за да удовлетворим хуманитарните нужди на кубинския народ“, каза още Левит и добави, че подобни решения ще бъдат вземани след индивидуално разглеждане на всеки отделен случай.

Тя заяви, че САЩ си запазват правото да задържат кораби, ако това е предвидено от закона, които са се насочили към Куба и нарушават американските политики за санкции.

САЩ прекратиха износа на петрол от Венецуела за Куба, след като свалиха от власт президента Николас Мадуро на 3 януари и Тръмп заплаши да наложи високи мита на всяка друга страна, която изпрати петрол в Куба.

Американският президент обаче вчера сигнализира за възможна промяна в позицията си, посочва Ройтерс.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел каза, че страната не е получавала доставки на петрол от три месеца, което според него е довело до масови прекъсвания на електрозахранването. Кубинските здравни власти предупредиха, че кризата увеличава риска за пациенти с тежки заболявания, включително за деца с рак.

Русия днес съобщи, че петролен танкер със 100 000 тона суров петрол е пристигнал в Куба.

30.03.2026 20:01

Правителството на Мексико води преговори с частни компании за препродажба на петрол на Куба, обяви президентът на страната

Мексиканското правителство води преговори с частни компании, заинтересовани да закупуват гориво от държавната петролна компания „Пемекс“ (Pemex - Petruleos Mexicanos) и да го препродават на кубински фирми, обяви днес президентът на страната Клаудия
30.03.2026 14:58

Русия смята за свой дълг да окаже необходимата помощ на Куба при снабдяването с нефт, заяви Кремъл

Русия смята за свой дълг да окаже необходимата помощ на Куба, която се нуждае от нефт и нефтени продукти за функционирането на основните услуги в страната, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. "Русия смята за свой дълг
30.03.2026 08:40

Тръмп заяви, че няма „никакъв проблем“ с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма „никакъв проблем“ с руския петролен танкер край бреговете на Куба, който доставя хуманитарна помощ на острова, който е в бедствено положение заради американската петролна блокада, предаде Асошиейтед
29.03.2026 19:50

Руски танкер със 730 000 барела суров петрол и под американски санкции се очаква да пристигне в Куба утре

Танкерът "Анатолий Колодкин", който превозва 730 000 барела суров петрол, се намира днес северно от Хаити и се насочва към пристанището Матансас в Западна Куба, съобщи морската аналитична компания Кплер, предаде Франс прес.
28.03.2026 13:58

Мексиканският флот откри двете изчезнали платноходки, превозващи помощи за Куба, екипажът е в безопасност

Две платноходки, които изчезнаха, докато превозваха хуманитарна помощ от Мексико до Куба, бяха открити от мексиканския флот, като екипажите им са в безопасност, съобщи говорител на хуманитарния конвой, наречен „Нашата Америка“, цитиран от
28.03.2026 03:36

Тръмп заяви, че "Куба е следващата", без да дава повече подробности, но в контекста на американските военни успехи във Венецуела и Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Куба е следващата", по време на изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, в което той изтъкна успехите на военните действия на САЩ във Венецуела и Иран, предаде Ройтерс.
27.03.2026 22:05

Бреговата охрана на САЩ опроверга по-ранното си изявление пред АФП, че двете изчезнали платноходки с хуманитарна помощ са пристигнали в Куба

Изявлението на бреговата охрана на САЩ, направено пред АФП, че двете платноходки, изчезнали докато са превозвали хуманитарна помощ от Мексико за Куба, са били открити, е неточно, каза днес пред Ройтерс говорител на службата.
27.03.2026 19:57

АФП: Двете изчезнали платноходки с хуманитарна помощ пристигнаха благополучно в Куба, съобщи бреговата охрана на САЩ

Двете платноходки от конвоя с хуманитарна помощ, които вчера бяха обявени за изчезнали от мексиканските военноморски сили, са пристигнали благополучно в Куба, съобщи днес бреговата охрана на САЩ, цитирана от Франс прес.
27.03.2026 15:47

Кубинският президент изрази безпокойство във връзка с изчезването на две платноходки, превозващи хуманитарна помощ

Кубинският президент Мигел Диас-Канел изрази безпокойство за съдбата на две платноходки с хуманитарна помощ, които изчезнаха, след като преди седмица се отправиха от Мексико за Куба.
27.03.2026 06:02

Мексико издирва два плавателни съда от хуманитарен конвой за Куба

Мексиканските военноморски сили провеждат издирвателна операция за откриването на два изчезнали ветроходни плавателни съда с девет души на борда от различни националности, които са били част от конвой за доставка на хуманитарна помощ за Куба,

