Казинформ: Казахстан представя резултатите от председателството на Международния фонд за спасяване на Аралско море

Виктор Турмаков
Казинформ: Казахстан представя резултатите от председателството на Международния фонд за спасяване на Аралско море
Казинформ: Казахстан представя резултатите от председателството на Международния фонд за спасяване на Аралско море
Местен жител позира пред ръждясал кораб, на място, докъдето навремето е стигало Аралско море. Снимка: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Астана,  
30.03.2026 23:59
 (БТА)

Международният фонд за спасяване на Аралско море (МФСА) заседава днес в Астана, предаде информационна агенция Казинформ.

Вицепремиерът на Казахстан Канат Бозумбаев заяви, че срещата преминава по време на заключителния етап от председателството на страната на МФСА и е ключова за подготовката на заседанието на Съвета на държавните глави, основатели на Фонда, което ще се проведе следващия месец в Астана.

„През изминалия период успяхме да осигурим последователната работа на Фонда, да запазим конструктивния диалог и да изпълним редица важни инициативи. Убеден съм, че днешният разговор ще ни позволи да постигнем съгласувани подходи по ключовите въпроси, които по-нататък ще бъдат разгледани от държавните глави“, заяви Бозумбаев.

Тази година се навършват 33 години от създаването на МФСА. През това време Фондът се утвърди като уникална и необходима регионална платформа, основана на принципите на доверието, взаимното уважение и партньорството, която осигурява практическо взаимодействие на държавите от Централна Азия във водната, екологичната и социално-икономическата сфера.

„Благодарение на съвместната работа на нашите страни и политическата воля на държавните глави успяхме да запазим устойчива системата на взаимодействие по управление на трансграничните водни ресурси и прокарването на регионалните инициативи за подобряване на ситуацията в басейна на Аралско море. Днес пред нас стои важната задача да осигурим съдържателна и качествена подготовка за предстоящото заседание на Съвета на държавните глави. От резултата на вашата работа ще зависи равнището на взетите решения на по-високо равнище“, заключи вицепремиерът.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)

/АМ/

Свързани новини

15.10.2025 14:50

Казинформ: Казахстан призовава международното участие в запазването на Аралско и Каспийско море да се засили

Необходимо е да се засили международното участие при решаването на екологичните проблеми и запазването на водните ресурси на Аралско и Каспийско море, заяви първият заместник-министър на външните работи на Казахстан Ержан Ашикбаев, цитиран от казахстанската новинарска агенция Казинформ.
16.06.2025 22:00

Международeн екип от учени работи за справяне с кризата в Аралско море

Аралско море, някога четвъртото по големина езеро в света, продължава да се свива, задълбочавайки една от най-сериозните екологични кризи в съвременната история. В отговор учени от Китай и Узбекистан обединяват усилия за възстановяване на
15.05.2025 15:54

Казинформ: Близо 30% от водата в Амударя ще остава в Афганистан, което създава рискове за Казахстан

Изграждането на канала „Кош Тепа“  на река Амударя в Афганистан може да доведе до спад на притока на вода към Казахстан по река Сърдаря, заяви пред казахстанската новинарска агенция Казинформ заместник-министърът на водните ресурси и напояването
19.05.2023 20:30

Повече от половината големи езера по света пресъхват

Повече от половината големи езера по света пресъхват, съобщиха Ройтерс и АФП, позовавайки се на научно изследване. Процесът се наблюдава от началото на 90-те години, а причините са климатичните промени, производството на електричество, консумацията

