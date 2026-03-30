Казинформ: Казахстан представя резултатите от председателството на Международния фонд за спасяване на Аралско море

Международният фонд за спасяване на Аралско море (МФСА) заседава днес в Астана, предаде информационна агенция Казинформ.

Вицепремиерът на Казахстан Канат Бозумбаев заяви, че срещата преминава по време на заключителния етап от председателството на страната на МФСА и е ключова за подготовката на заседанието на Съвета на държавните глави, основатели на Фонда, което ще се проведе следващия месец в Астана.

„През изминалия период успяхме да осигурим последователната работа на Фонда, да запазим конструктивния диалог и да изпълним редица важни инициативи. Убеден съм, че днешният разговор ще ни позволи да постигнем съгласувани подходи по ключовите въпроси, които по-нататък ще бъдат разгледани от държавните глави“, заяви Бозумбаев.

Тази година се навършват 33 години от създаването на МФСА. През това време Фондът се утвърди като уникална и необходима регионална платформа, основана на принципите на доверието, взаимното уважение и партньорството, която осигурява практическо взаимодействие на държавите от Централна Азия във водната, екологичната и социално-икономическата сфера.

„Благодарение на съвместната работа на нашите страни и политическата воля на държавните глави успяхме да запазим устойчива системата на взаимодействие по управление на трансграничните водни ресурси и прокарването на регионалните инициативи за подобряване на ситуацията в басейна на Аралско море. Днес пред нас стои важната задача да осигурим съдържателна и качествена подготовка за предстоящото заседание на Съвета на държавните глави. От резултата на вашата работа ще зависи равнището на взетите решения на по-високо равнище“, заключи вицепремиерът.

