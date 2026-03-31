МОНЦАМЕ: Постоянна комисия на монголския парламент подкрепи кандидатурата на Ням-Осорън Учрал за премиер

На днешно заседание Постоянната комисия на Великия Държавен Хурал (ВДХ -парламент на Монголия) по държавно устройство обсъди въпроса за назначаването на досегашния председател на законодателния орган Ням-Осорън Учрал за премиер на Монголия, предаде националната новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Според Конституцията държавният глава трябва да внесе в петдневен срок до ВДХ предложение от партията или коалицията, спечелила мнозинството от местата в парламента, с което да номинира кандидат за премиерския пост. В съответствие с тази конституционна разпоредба, началникът на президентската администрация А. Уйлстугулдур представи предложението на президента за назначаване на Учрал за премиер.

След като членовете на комисията зададоха въпроси и получиха отговори, мнозинството, или 95,8%, подкрепи предложението за назначаване на Учрал за министър-председател.

