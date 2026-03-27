САЩ продължават да имат ключова роля за прекратяване на войната с Русия, заяви Украйна; Киев ще сключи още споразумения в Близкия изток

Деяна Христова
САЩ продължават да имат ключова роля за прекратяване на войната с Русия, заяви Украйна; Киев ще сключи още споразумения в Близкия изток
САЩ продължават да имат ключова роля за прекратяване на войната с Русия, заяви Украйна; Киев ще сключи още споразумения в Близкия изток
Украинският външен министър Андрий Сибига, 3 декември 2025 г. Снимка: АП/Geert Vanden Wijngaert
Париж/Киев,  
27.03.2026 15:01
 (БТА)
Украинският външен министър Андрий Сибига заяви днес, че САЩ продължават да имат ключова роля в опитите за слагане на край на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Сибига направи този коментар, след като каза, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на срещата на външните министри на страните от Г-7 във Франция.

"Предложенията на Украйна са реалистични и изпълними. Налагането на натиск върху Русия е ключово за убеждаването на Москва да прекрати войната", заяви украинският външен министър в публикация в платформата Екс.

"Говорихме и за напредък в Близкия изток. Позицията на Украйна е, че режимите в Москва и Техеран работят заедно за удължаване на войната", добави Сибига.

Украйна е близо до сключването на споразумения в областта на сигурността с няколко страни в района на Персийския залив, включително с Катар и ОАЕ, за да им окаже помощ в справянето с иранските атаки, заяви още Сибига, цитиран от Ройтерс.

Той изрази убеденост, че Москва предоставя на Техеран разузнавателна информация и оръжия.

На фона на спрелите мирни преговори за край на войната с посредничество на САЩ, Андрий Сибига каза пред Ройтерс в кулоарите на срещата на Г-7, че Китай може да има ключова роля в бъдещи преговори заради влиянието, което има върху Москва.  

Той обяви, че е получил покана да посети Пекин и се надява това да се случи в най-скоро време.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи във "Фейсбук", че Украйна и Саудитска Арабия са подписали споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, което засилва международната роля на Украйна като гарант за сигурност, отбелязва Укринформ.

Зеленски каза, че Украйна е готова да сподели опита и технологиите си със Саудитска Арабия и да съдейства за подобряване на мерките за спасяване на хора.

“Вече пета година украинците се противопоставят на същия тип терористични атаки – с балистични ракети и дронове, които към този момент Иран използва в Близкия изток и Залива. Саудитска Арабия също разполага с възможности, които представляват интерес за Украйна, и това сътрудничество може да бъде полезно и за двете страни“, подчерта той.

Президентът съобщи, че двамата са обсъдили случващото се в Близкия изток и Залива, подкрепата, която Русия оказва на Иран, пазарите на горива и потенциално енергийно сътрудничество.

Зеленски пристигна вчера на посещение в Саудитска Арабия, припомня Укринформ.

Президентът се е срещнал с украински военни експерти, изпратени в ОАЕ, за да обсъдят основните нужди на емирствата в областта на въздушната отбрана, посочва още украинската агенция.

 

/НС/

Свързани новини

28.03.2026 07:03

Външните министри на Русия и Иран обсъдиха възможностите за разрешаване на конфликта в Близкия изток, обяви Москва

Руският министър на външните работи Сергей Лавров обсъди вчера с иранския си колега Абас Арагчи възможността за дипломатическо уреждане на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на руското външно министерство.
28.03.2026 01:20

Най-малко 10 американски военнослужещи са ранени при иранска атака срещу военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия

Най-малко 10 американски военнослужещи са ранени при иранска ракетна атака срещу военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на двама американски официални представители, запознати със ситуацията.
27.03.2026 23:21

Украйна работи по постигането на споразумение със страните от Близкия изток за доставки на дизел, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев работи по постигането на споразумение със страни от Близкия изток за доставки на дизел - вида гориво, от което в страна има най-голям недостиг.
27.03.2026 20:58

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио не изключва възможността за пренасочване на оръжия към Близкия изток

Американският държавен секретар Марко Рубио не изключи днес възможността Съединените щати да пренасочат оръжия, предназначени за Украйна, към други цели, съобщи ДПА.
27.03.2026 11:20

Руски депутати са на визита в САЩ за първи път след нахлуването в Украйна

За първи път след нахлуването на Русия в Украйна делегация от петима руски депутати е на посещение в САЩ, за да възстанови парламентарните контакти, каза заместник-председателят на комисията в Държавна дума по външни работи Вячеслав Никонов, цитиран от ДПА.
27.03.2026 00:22

Министрите на външните работи от Г-7 ясно заявиха намерение да насърчат Вашингтон към деескалация в Близкия изток, без обаче да забравят Украйна

Министрите на външните работи от групата Г-7 започнаха в четвъртък, без американския си колега Марко Рубио, среща в абатство край Париж с ясно заявено намерение да насърчат Вашингтон към деескалация в Близкия изток, без обаче да забравят Украйна,
26.03.2026 19:30

Киев нанася удари по енергийна инфраструктура в Русия след смекчаването на санкциите срещу нейния петрол, каза Зеленски

Украйна използва оръжия с голям обсег срещу енергийна инфраструктура, за да поддържа натиска върху Русия, след като по-рано този месец международните санкции срещу руския петрол бяха смекчени заради войната с Иран, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
26.03.2026 16:15

Украйна не бива да прави териториални отстъпки в полза на Русия, заяви Кая Калас

ЕС е обезпокоен от натиска на САЩ върху Украйна да направи териториални отстъпки при преговори с Русия, заяви европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от ДПА.

Към 16:27 на 29.03.2026

