САЩ продължават да имат ключова роля за прекратяване на войната с Русия, заяви Украйна; Киев ще сключи още споразумения в Близкия изток

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви днес, че САЩ продължават да имат ключова роля в опитите за слагане на край на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Сибига направи този коментар, след като каза, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на срещата на външните министри на страните от Г-7 във Франция.

"Предложенията на Украйна са реалистични и изпълними. Налагането на натиск върху Русия е ключово за убеждаването на Москва да прекрати войната", заяви украинският външен министър в публикация в платформата Екс.

"Говорихме и за напредък в Близкия изток. Позицията на Украйна е, че режимите в Москва и Техеран работят заедно за удължаване на войната", добави Сибига.

Украйна е близо до сключването на споразумения в областта на сигурността с няколко страни в района на Персийския залив, включително с Катар и ОАЕ, за да им окаже помощ в справянето с иранските атаки, заяви още Сибига, цитиран от Ройтерс.

Той изрази убеденост, че Москва предоставя на Техеран разузнавателна информация и оръжия.

На фона на спрелите мирни преговори за край на войната с посредничество на САЩ, Андрий Сибига каза пред Ройтерс в кулоарите на срещата на Г-7, че Китай може да има ключова роля в бъдещи преговори заради влиянието, което има върху Москва.

Той обяви, че е получил покана да посети Пекин и се надява това да се случи в най-скоро време.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи във "Фейсбук", че Украйна и Саудитска Арабия са подписали споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, което засилва международната роля на Украйна като гарант за сигурност, отбелязва Укринформ.

Зеленски каза, че Украйна е готова да сподели опита и технологиите си със Саудитска Арабия и да съдейства за подобряване на мерките за спасяване на хора.

“Вече пета година украинците се противопоставят на същия тип терористични атаки – с балистични ракети и дронове, които към този момент Иран използва в Близкия изток и Залива. Саудитска Арабия също разполага с възможности, които представляват интерес за Украйна, и това сътрудничество може да бъде полезно и за двете страни“, подчерта той.

Президентът съобщи, че двамата са обсъдили случващото се в Близкия изток и Залива, подкрепата, която Русия оказва на Иран, пазарите на горива и потенциално енергийно сътрудничество.

Зеленски пристигна вчера на посещение в Саудитска Арабия, припомня Укринформ.

Президентът се е срещнал с украински военни експерти, изпратени в ОАЕ, за да обсъдят основните нужди на емирствата в областта на въздушната отбрана, посочва още украинската агенция.