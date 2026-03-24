Беларуският президент Лукашенко ще посети Северна Корея по покана на Ким Чен-ун, съобщи КЦТА

Владимир Арангелов
Президентът на Беларус Александър Лукашенко и севернокорейският лидер Ким Чен-ун участват заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин в парад в Пекин по случай 80-годишнината от капитулацията на Япония през Втората световна война, 3 септември 2025 година. Снимка: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo
Минск,  
24.03.2026 10:56
 (БТА)

Очаква се президентът на Беларус Александър Лукашенко да посети Северна Корея по покана на лидера Ким Чен-ун, съобщи официалната Корейска централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от Ройтерс.

Според близкия до пресслужбата на президента на Беларус канал в Телеграм „Пул первого“ Лукашенко ще бъде в Северна Корея на 25 и 26 март. Основното събитие от програмата на визитата ще бъдат преговорите между лидерите на двете страни, посочва каналът. Предстоящото посещение има за цел и да укрепи договорно-правната основа на отношенията и да допринесе за активизиране на двустранното сътрудничество.

Лукашенко вчера поздрави Ким Чен-ун за преизбирането му за председател на Държавния съвет на Северна Корея и потвърди интереса на Минск към активно разширяване на политическите и икономическите връзки с Пхенян на различни нива.

/ВС/

Свързани новини

24.03.2026 09:17

Северна Корея никога няма да се откаже от статута на ядрена сила, заяви Ким Чен-ун

Северна Корея никога няма да се откаже от статута на ядрена сила, заяви днес севернокорейският лидер Ким Чен-ун, който същевременно определи Южна Корея като "най-враждебната страна", предаде Франс прес.
23.03.2026 11:48

Путин поздрави Ким и призова за укрепване на стратегическото партньорство със Северна Корея

Руският президент Владимир Путин призова за укрепване на „стратегическото партньорство" с Пхенян в поздравително послание до севернокорейския лидер Ким Чен-ун по повод преизбирането му начело на Корейската народнодемократична република, предадоха Франс прес и ТАСС.
20.03.2026 06:54

Севернокорейският лидер и дъщеря му се качиха заедно на танк по време на армейско учение

В последната си съвместна публична изява севернокорейският лидер Ким Чен-ун и дъщеря му се качиха заедно на танк, показват днешни снимки на държавните медии, предаде Асошиейтед прес. Агенцията напомня, че преди дни двамата наблюдаваха ракетни
17.03.2026 08:56

Северна Корея свика първата сесия на новоизбрания си парламент на 22 март

Новоизбраното Върховно народно събрание на Северна Корея ще се събере на първата си сесия на 22 март, за да обсъди конституционни промени и изпълнението на петгодишен национален политически план, съобщи държавната новинарска агенция KЦТА, цитирана от Ройтерс.

