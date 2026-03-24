Беларуският президент Лукашенко ще посети Северна Корея по покана на Ким Чен-ун, съобщи КЦТА

Очаква се президентът на Беларус Александър Лукашенко да посети Северна Корея по покана на лидера Ким Чен-ун, съобщи официалната Корейска централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от Ройтерс.

Според близкия до пресслужбата на президента на Беларус канал в Телеграм „Пул первого“ Лукашенко ще бъде в Северна Корея на 25 и 26 март. Основното събитие от програмата на визитата ще бъдат преговорите между лидерите на двете страни, посочва каналът. Предстоящото посещение има за цел и да укрепи договорно-правната основа на отношенията и да допринесе за активизиране на двустранното сътрудничество.

Лукашенко вчера поздрави Ким Чен-ун за преизбирането му за председател на Държавния съвет на Северна Корея и потвърди интереса на Минск към активно разширяване на политическите и икономическите връзки с Пхенян на различни нива.