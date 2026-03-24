МЕНА: Министърът на външните работи на Египет продължава дипломатическите усилия за деескалация на напрежението в региона

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати подчерта значението на съвместните усилия за намаляване на напрежението в региона, като потвърди пълната подкрепа на Египет и активното му участие във всички инициативи, насочени към прекратяване на войната, предаде Близкоизточната информационна агенция (МЕНА).

В телефонни разговори с редица външни министри днес министърът подчерта ангажимента на Египет да насърчава диалога и дипломацията с цел укрепване на сигурността и стабилността както на регионално, така и на глобално равнище, според изявление на Министерството на външните работи, международното сътрудничество и египетските емигранти.

Разговори бяха се състояха с вицепремиера и министър на външните работи на Обединените арабски емирства Абдула бин Зайед Ал Нахян, външния министър на Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан, външния министър на Оман Бадр Ал Бусайди, външния министър на Турция Хакан Фидан, външния министър на Франция Жан-Ноел Баро, външния министър на Кипър Константинос Комбос и специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф.

Говорителят на външното министерство Тамим Халаф заяви, че интензивните контакти отразяват стремежа на Египет да продължи диалога с арабските братски държави, както и с регионалните и международните партньори по отношение на бързо променящата се ситуация и за намиране на начини за овладяване на продължаващата военна ескалация, като предупреди, че в противен случай може да се стигне до дестабилизация на целия регион.

Халаф заяви, че Абделати отново е осъдил иранските атаки, насочени срещу арабските държави от Персийския залив, като е отхвърлил всякакви оправдания за подобни действия и е призовал за тяхното незабавно прекратяване.

Говорителят допълни, че по време на разговорите са била засегната и възможността за преговори между Иран и САЩ в светлината на скорошна инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и усилията на регионалните участници, включително Египет, за насърчаване на дипломатическите процеси като единствения реалистичен път за избягване на по-широк конфликт.