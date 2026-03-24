Китай протестира пред Япония за проникване в посолството му в Токио

Пламен Йотински
Посолството на Китай в Токио. Снимка: Kazushi Kurihara/Kyodo News via AP, Архив
Пекин/Токио,  
24.03.2026 10:53
 (БТА)

Японец, който твърди, че е действащ офицер от Силите за самоотбрана на Япония, е влязъл незаконно и използвайки сила в китайското посолство в Токио, съобщи Пекин, цитиран от "Саут Чайна морнинг пост".

"Китай е дълбоко шокиран от този инцидент и отправи силен протест към Япония", заяви министерството на външните работи на Пекин.

Инцидентът е станал днес сутринта, съобщи говорителят на министерството Лин Цзян на пресконференция, предаде Ройтерс.

Нарушителят признал незаконността на действията си. Той заплашил да убие китайски дипломатически служители в името на Бог, заяви Лин Цзян. Говорителят каза, че характерът и въздействието на инцидента са били "изключително възмутителни".

"Това сериозно нарушава Виенската конвенция за дипломатическите отношения, сериозно заплашва личната безопасност на китайския дипломатически персонал и сигурността на дипломатическите съоръжения", заяви още говорителят.

/ГГ/

20.03.2026 12:23

Китай заяви, че диалогът с Япония може да бъде възобновен само ако японската министър-председателка "поправи грешката" си за Тайван

Китай смята, че е възобновяването на диалога с японската министър-председателка Санае Такаичи е възможно само ако тя се откаже от своите "погрешни изказвания" за Тайван, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян, цитиран от ТАСС.
09.03.2026 13:00

Китай осъди визита на тайванския премиер в Япония

Министърът на външните работи на Китай Ван И заяви днес, че частната визита на тайванския премиер Чо Джун-тай в Япония е "криела зли намерения", които се изразяват в "сепаратистки провокации чрез дребни маневри", след като Чо посети страната, за да подкрепи тайванския отбор по бейзбол, предаде Ройтерс.

