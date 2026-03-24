Ще успее ли подкрепата на Тръмп за Орбан да позволи на унгарския лидер да се задържи на власт след изборите в Унгария

Владимир Арангелов, БТА
Ще успее ли подкрепата на Тръмп за Орбан да позволи на унгарския лидер да се задържи на власт след изборите в Унгария
Ще успее ли подкрепата на Тръмп за Орбан да позволи на унгарския лидер да се задържи на власт след изборите в Унгария
Унгарският премиер Виктор Орбан се ръкува с президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос, Швейцария, 22 януари 20226 година. Снимка: AP Photo/Markus Schreiber
24.03.2026 10:49
Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално изрази подкрепата си за унгарския премиер Виктор Орбан на предстоящите през следващия месец парламентарни избори в Унгария във видеообръщение, с което в събота бе открита Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC) "Будапеща 2026", предаде Ройтерс. По време обръщението си за унгарското издание на едно от най-значимите политически събития на американската десница Тръмп отново акцентира върху необходимостта от засилване на връзките между консервативни и националистически движения от двете страни на Атлантическия океан.

Подкрепата на  Тръмп за  Орбан постепенно се превръща в съществен елемент от политическия контекст в Унгария, особено на фона на все по-силната политическа поляризация както вътре в страната, така и в рамките на  ЕС, пише в. "Файненшъл Таймс". В основата на близките отношения между Тръмп и Орбан стоят сходни политически възгледи, свързани с ограничаването на миграцията, ролята на националната държава и критиките срещу либералните демократични модели. Орбан често използва подкрепата на Тръмп като аргумент за валидността на своя политически курс, посочвайки, че е част от по-широкообхватно западно консервативно политическо течение. От своя страна Тръмп нееднократно е давал положителни оценки за управлението на Орбан, което допринася за изграждането на образ на международно признание сред определени електорални групи в Унгария.

Анализатори отбелязват, че подкрепата на Тръмп за Орбан не е изолирано явление, а част от дългосрочна стратегия за изграждане на глобална мрежа от съмишленици, посочва "Форин Афеърс". Според експерти по международни отношения, това сътрудничество се базира както на идеологическа близост, така и на прагматични политически интереси, включително стремеж за взаимна легитимация пред вътрешните аудитории.

От своя страна Орбан използва международни форуми като CPAC, за да укрепи позицията си като водеща фигура в световното консервативно движение, отбелязва "Файненшъл Таймс". Неговото правителство често се представя като алтернатива на западноевропейските либерални демокрации, особено по въпроси като миграцията, правата на малцинствата и ролята на държавата в икономиката.

Анализ на "Би Би Си" обаче сочи, че икономическите фактори – включително инфлацията, доходите на хората и разходите за енергия – продължават да бъдат водещи за формирането на общественото мнение в Унгария. В условията на икономическа несигурност външнополитическите сигнали трудно могат да изместят вниманието от ежедневните проблеми, които пряко засягат домакинствата.

Особено съществен остава и въпросът за отношенията между Будапеща и Брюксел, посочва "Политико". Споровете относно върховенството на закона, независимостта на съдебната система и медийната среда доведоха до блокиране на значителни европейски финансови средства за Унгария. Тези средства са от ключово значение за икономическото развитие на страната, което поставя правителството под допълнителен натиск. В този контекст подкрепата от Тръмп може да има символична стойност, но не предлага конкретни решения на финансовите предизвикателства.

Вътрешнополитическата динамика също играе важна роля, пише в. "Гардиън". Макар партията на Орбан да запазва стабилни позиции, опозицията продължава да търси начини за консолидация и разширяване на влиянието си. Основните теми на критика срещу Орбан включват социалните неравенства, корупционните практики и състоянието на обществените услуги. В този контекст близостта с фигура като Тръмп може да бъде интерпретирана различно – като предимство за твърдото ядро на избирателите на управляващите, но и като потенциален риск сред по-умерените избиратели.

Геополитическата среда допълнително усложнява обстановката, пише в. "Ню Йорк Таймс". Позициите на Унгария по отношение на войната в Украйна и отношенията с Русия често се разминават с общата линия на ЕС и НАТО. Това създава напрежение и постоянна заплаха от политическа изолация. В този контекст подкрепата от Тръмп може да бъде разглеждана като алтернативен външнополитически ресурс, но също така и като фактор, който задълбочава дистанцията с европейските партньори.

От значение е и въпросът за устойчивостта на самата подкрепа, коментира Си Ен Ен. Политическото влияние на Тръмп на международната сцена зависи в голяма степен от вътрешнополитическите процеси в  САЩ. Политическите съюзи, основани на лични отношения, обикновено са по-нестабилни и податливи на резки промени в сравнение с институционалните партньорства. Това означава, че евентуална промяна в позициите или влиянието на Тръмп, например при рязко влошаване на обстановката около конфликта с Иран, биха могли да превърнат подкрепата му за Орбан в сериозен недостатък за унгарския лидер.

Разчитането на външнополитическа подкрепа може да има мобилизиращ ефект през предизборната кампания, но също така носи риск от поляризация, коментира "Файненшъл Таймс". За част от избирателите това може да бъде знак за международно признание, докато за други – индикация за отклонение от европейските ценности и приоритети. Не бива да се подценява и ролята на медийната среда в Унгария, която често е обект на критики от международни организации. Контролът върху значителна част от информационния поток позволява на управляващите да представят външната подкрепа в благоприятна светлина. В същото време обаче достъпът до алтернативни източници на информация в социалните мрежи създава условия, които биха могли да ограничат ефекта от подобни послания.

В крайна сметка подкрепата на Доналд Тръмп за Виктор Орбан представлява важен, но не и решаващ фактор за политическото бъдеще на унгарския премиер, отбелязва "Файненшъл Таймс". Тя може да допринесе за укрепване на позициите му сред определени електорални групи и да осигури допълнителна международна легитимност, но не може да засенчи значението на вътрешните икономически фактори, обществените нагласи и отношенията с ЕС. Устойчивостта на настоящата власт в Унгария на предстоящите парламентарни избори ще зависи преди всичко от вътрешнополитическите процеси и способността на правителството да се справя с натрупващите се социално-икономически и институционални предизвикателства, заключава изданието.

/ПТА/

21.03.2026 18:52

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО пожела изборен успех на Орбан в Унгария

Народните представители от ДПС-НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов, зам.-председател на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО и Атидже Вели участваха в световната среща на патриотите САРС в Будапеща. Послание с пожелания за изборна победа от председателя на ДПС
20.03.2026 19:17

Унгарският външен министър съобщи, че Джей Ди Ванс ще посети Унгария преди изборите през април

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви днес, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще посети Унгария в началото на идния месец преди насрочените за 12 април избори, предаде Ройтерс, като отбеляза, че това вероятно ще е най-трудният вот за премиера от десницата Виктор Орбан от идването му на власт през 2010 г.
20.03.2026 16:13

Доколко са оправдани опасенията от евентуален Полекзит?

В материал на „Евронюз“ се отбелязва, че в социалните мрежи широко разпространение намери твърдението, че поляците искат излизане на страната им от Европейския съюз.За реална опасност от Полекзит (излизане на Полша от Европейския съюз) предупреди на 15 март в социалната мрежа „Екс“ полският премиер Доналд Туск. В същата публикация Туск заяви, че Русия, поддръжниците на американското движение „Да направим Америка отново велика“ и европейската крайна десница, начело с унгарския премиер Виктор Орбан, искат да „унищожат“ Европейския съюз. Полският лидер изрази позицията си, че „това би било катастрофа за Полша“ и увери, че ще направи всичко, за да ги спре.
14.03.2026 15:12

Унгария няма да стане украинска колония, Зеленски не заповядва тук, заяви Виктор Орбан

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в социалните мрежи, че украинският президент Володимир Зеленски не командва в Унгария и че страната няма да стане украинска колония, предаде унгарският информационен портал „Индекс“.
23.02.2026 21:07

Унгария блокира санкциите срещу Русия и финансовата помощ от ЕС за Киев в навечерието на четвъртата годишнина от войната в Украйна

Унгария поддържа ветото си върху новите санкции на ЕС срещу Русия и огромния заем за Украйна, докато украински удар по руска петролна помпена станция, обслужваща петролопровода "Дружба", заплашва да влоши още повече напрегнатите отношения между Киев и Будапеща, предаде Ройтерс.
20.02.2026 06:20

Орбан заплаши Украйна с прекъсвания на електрозахранването заради блокирането на притока на руски петрол

Унгарският премиер Виктор Орбан допусна възможността страната му да прекъсне доставките на електроенергия за съседна Украйна, ако Киев „продължи да се намесва в доставките на руски петрол“, предаде ДПА. „Не искам да заплашвам или да предупреждавам.
19.02.2026 18:31

МТИ: Тръмп изрази "пълна и безрезервна подкрепа" за Орбан преди изборите в Унгария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп увери унгарския премиер Виктор Орбан в своята "пълна и безрезервна подкрепа" преди предстоящите избори в Унгария, предаде агенция МТИ. Тръмп заяви подкрепата си в своята реч при откриването на първото заседание на
19.02.2026 17:36

Тръмп и други световни лидери пристигнаха за първото заседание на Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, позира за групова снимка заедно с лидери от Саудитска Арабия, Индонезия и Катар, наред с други страни, преди началото на обсъжданията на
18.02.2026 11:37

Вашингтон подкрепи Виктор Орбан преди изборите и даде знак, че в Унгария желае да работи само с него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Виктор Орбан, защото неговото лидерство и близки отношения с Тръмп са изключително важни за американските интереси, каза държавният секретар Марко Рубио, изразявайки твърда подкрепа за унгарския лидер преди трудната изборна надпревара, която му предстои през април, отбелязват агенциите.На пресконференция с Орбан в Будапеща в понеделник Рубио каза, че връзките на САЩ с Унгария навлизат в „златна ера“, но видимо даде да се разбере, че това ще зависи от преизбирането на Орбан. Той добави, че, ако е необходимо, Вашингтон е готов да помага на Будапеща и финансово, посочва Ройтерс.„Президентът Тръмп е дълбоко ангажиран с вашия успех, защото вашият успех е и наш успех“, каза Рубио. „Защото искаме да продължите (в този дух), защото искаме икономиката ви да просперира и защото желаем добруването на вашата страна. Особено докато Вие сте премиер и лидер на тази страна, е в наш интерес Унгария да бъде успешна.“
16.02.2026 14:59

Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Орбан, заяви държавният секретар на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Виктор Орбан, защото неговото лидерство е критично важно за американските национални интереси, заяви днес държавният секретар Марко Рубио, като по този начин оказа силна
15.02.2026 19:54

Държавният секретар на САЩ пристигна в Будапеща

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в Будапеща, където беше посрещнат на международното летище „Ференц Лист“ от заместник-минисътра на външните работи Левенте Мадяр, предаде унгарската новинарска агенция МТИ. Рубио ще се срещне утре с
14.02.2026 18:19

Орбан обеща да „измете“ от Унгария всички "псевдоорганизации на гражданското общество"

Унгарският премиер Виктор Орбан отново продължи атаката си срещу "гражданските псевдоорганизации, журналистите, съдиите и купените политици" в годишното си обръщение към нацията преди парламентарните избори в Унгария през април тази година, предаде Франс прес.
14.02.2026 16:05

Орбан обеща да "измете" всички псевдоорганизации от гражданското общество

Унгарският премиер Виктор Орбан отново продължи атаката си срещу "гражданските псевдоорганизации, журналистите, съдиите и купените политици" в годишното си обръщение към нацията преди парламентарните избори в Унгария през април тази година, предаде Франс прес.

Към 11:02 на 24.03.2026 Новините от днес

