Подробно търсене

Сенатът на САЩ утвърди номинирания от Тръмп негов съюзник Маркуейн Мълин за нов министър на вътрешната сигурност

Алексей Маргоевски
Сенатор Маркуейн Мълин по време на изслушването си пред Комисията по вътрешна сигурност и правителствени въпроси в Сената на САЩ, 18 март 2026 г. Снимка: AP/Manuel Balce Ceneta
Вашингтон,  
24.03.2026 05:21
 (БТА)

Сенатът на САЩ утвърди днес с 54 гласа "за" срещу 45 гласа "против" 48-годишния сенатор от щата Оклахома Маркуейн Мълин за нов министър на вътрешната сигурност, предадоха световните агенции.

Бившият борец в смесените бойни изкуства и бизнесмен републиканец Мълин преди това е работил 10 години в Камарата на представителите на САЩ и е бил сенатор в продължение на още три години.

Утвърждаването му следва неочакваното уволнение от президента на САЩ Доналд Тръмп на Кристи Ноум от поста министър на вътрешната сигурност по-рано този месец и номинирането на Мълин за неин приемник.

Ноум, която някога бе предпочитаният кандидат на Тръмп за поста, предизвика полемика заради агресивната имиграционна политика на ведомството.

Наскоро тя беше подложена на натиск заради агресивните операции на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), което е част от министерството на вътрешната сигурност. По-рано тази година двама американски граждани бяха убити от служители на ICE при отделни случаи на употреба на огнестрелно оръжие.

Публичният имидж на Ноум беше допълнително накърнен от скъпа рекламна кампания и съобщения за интимна връзка с един от нейните сътрудници.

Съюзникът на Тръмп Мълин е възприеман като прагматичен управленец и даде сигнали, че ще бъде по-умерен от своята предшественичка. По време на изслушванията преди утвърждаването си той призна, че е приятел с Ноум, но заяви, че ръководният им стил се различава.

Сега той е изправен пред предизвикателството да приложи твърдата политика на Тръмп по отношение на депортациите, като същевременно се опита да избегне негативна обществена реакция, отбелязва ДПА.

/АМ/

05.03.2026 22:17

Тръмп уволни министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум

Американският президент Доналд Тръмп уволни днес министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум и заяви, че ще номинира на нейно място сенатора от Оклахома Маркуейн Мълин, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:06 на 24.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация