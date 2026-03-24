Пентагонът заяви, че е преразгледал медийната си политика в съответствие с издадената съдебна заповед

Алексей Маргоевски
Пентагонът заяви, че е преразгледал медийната си политика в съответствие с издадената съдебна заповед
Пентагонът заяви, че е преразгледал медийната си политика в съответствие с издадената съдебна заповед
Говорителят на Пентагона Шон Парнел. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
24.03.2026 04:58
 (БТА)

Пентагонът е преразгледал медийната си политика в съответствие с издадената в петък съдебна заповед, въпреки че я обжалва, заяви днес говорителят му Шон Парнел, цитиран от Ройтерс.

"Министерството винаги се съобразява със съдебни заповеди, но не е съгласно с това решение и го обжалва", посочи Парнел в изявление в Екс и добави, че преразглеждането на медийната политика ще влезе в сила незабавно.

Той каза, че съгласно презагледаната политика достъпът на всички журналисти до Пентагона ще изисква да бъдат придружавани от упълномощени служители на ведомството.

Офисите на журналистите в Пентагона ще бъдат преместени извън сградата му и скоро ще бъдат готови, а освен това на медийните работници ще бъдат издадени нови прескарти, допълни Парнел.

Федерален съдия блокира в петък предложената от правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп рестриктивна политика за достъп до Пентагона, която включваше заплаха журналистите да бъдат обявени за риск за националната сигурност, ако търсят информация, за която не е издадено разрешение да стане обществено достояние, припомня Ройтерс.

/АМ/

