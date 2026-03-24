Двама души загинаха при експлозия в жилищен блок в Севастопол, съобщиха местните власти

Двама души загинаха, а четирима са ранени при експлозия, избухнала тази нощ в жилищен блок в Севастопол, на полуостров Крим, съобщи назначеният от Русия местен губернатор Михаил Развожаев в канала си в Телеграм, предаде ТАСС.

"На улица "Павел Корчагин" №14 в жилищен блок е избухнала експлозия, от взривната вълна е пострадал също съседният блок №20. Причините и обстоятелствата се разследват. Към момента, за съжаление, са открити телата на двама загинали. Четирима души са пострадали и са откарани в болница", написа губернаторът.

Той допълни, че хората от евакуираните два жилищни блока, са настанени временно в местно училище, а по-късно тези, чиито жилища не стават за живеене, ще бъдат прехвърлени в пансион.

Прокуратурата на Севастопол е образувала проверка по случая. Вследствие на експлозията единият блок е частично разрушен, а в другия е избухнал пожар. На мястото на инцидента работят 89 служители на аварийно-спасителните служби и 23 единици техника, отбелязва ТАСС.