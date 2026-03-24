Подробно търсене

Двама души загинаха при експлозия в жилищен блок в Севастопол, съобщиха местните власти

Алексей Маргоевски
Двама души загинаха при експлозия в жилищен блок в Севастопол, съобщиха местните власти
Двама души загинаха при експлозия в жилищен блок в Севастопол, съобщиха местните власти
Руският десантен кораб "Калиниград" влиза в пристанището на Севастопол, 10 февруари 2022 г. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Севастопол,  
24.03.2026 04:07
 (БТА)
Етикети

Двама души загинаха, а четирима са ранени при експлозия, избухнала тази нощ в жилищен блок в Севастопол, на полуостров Крим, съобщи назначеният от Русия местен губернатор Михаил Развожаев в канала си в Телеграм, предаде ТАСС.

"На улица "Павел Корчагин" №14 в жилищен блок е избухнала експлозия, от взривната вълна е пострадал също съседният блок №20. Причините и обстоятелствата се разследват. Към момента, за съжаление, са открити телата на двама загинали. Четирима души са пострадали и са откарани в болница", написа губернаторът.

Той допълни, че хората от евакуираните два жилищни блока, са настанени временно в местно училище, а по-късно тези, чиито жилища не стават за живеене, ще бъдат прехвърлени в пансион.

Прокуратурата на Севастопол е образувала проверка по случая. Вследствие на експлозията единият блок е частично разрушен, а в другия е избухнал пожар. На мястото на инцидента работят 89 служители на аварийно-спасителните служби и 23 единици техника, отбелязва ТАСС.

/АМ/

23.03.2026 22:13

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни руските сили може би подготвят масиран удар днес, предаде Укринформ, като се позова на вечерното видеообръщение на държавния глава на Украйна.
23.03.2026 20:17

Русия планира да разположи в Беларус четири наземни станции за управление на дронове с голям обсег, заяви Зеленски

Русия планира по-нататъшно разполагане на наземно базирани контролни станции за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както във временно окупираните украински територии, така и в Беларус, заяви украинският президент Володимир Зеленски след
23.03.2026 14:32

Русия изрази безпокойство заради разпространението на войната срещу Иран към Каспийско море

Руският външен министър Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и изрази безпокойство заради разпространението на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:03 на 24.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация