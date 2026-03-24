Броят на загиналите при катастрофата на военен самолет, който се разби в югозападната част на Колумбия, достигна най-малко 34 души

Броят на загиналите при катастрофата на военен транспортен самолет със 125 души на борда, повечето от които военнослужещи, който се разби вчера след излитането си в югозападната част на Колумбия, достигна най-малко 34 души, а още 21 се водят изчезнали, предаде Ройтерс, позовавайки се на губернатора на департамента Путумайо Джон Габриел Молина.

Катастрофата е станала в Пуерто Легисамо, отдалечен район в департамента Путумайо, който граничи с Перу и Еквадор.

Към момента официалният брой на ранените е 77, от които 43 са откарани в столицата Богата.

Карлос Фернандес Силва, командир на колумбийските Военновъздушни сили заяви, че на мястото на катастрофата на самолета "С-130 Херкулес" са изпратени допълнително медицински хеликоптер и отряд спасители, както и следователи, които да установят причината за трагедията.