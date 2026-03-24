Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Броят на загиналите при катастрофата на военен самолет, който се разби в югозападната част на Колумбия, достигна най-малко 34 души

Алексей Маргоевски
Броят на загиналите при катастрофата на военен самолет, който се разби в югозападната част на Колумбия, достигна най-малко 34 души
Броят на загиналите при катастрофата на военен самолет, който се разби в югозападната част на Колумбия, достигна най-малко 34 души
Илюстративно изображение на военен транспортен самолет "С-130 Херкулес". Снимка: Taiwan's Defense Ministry via AP
Богота,  
24.03.2026 03:00
 (БТА)

Броят на загиналите при катастрофата на военен транспортен самолет със 125 души на борда, повечето от които военнослужещи, който се разби вчера след излитането си в югозападната част на Колумбия, достигна най-малко 34 души, а още 21 се водят изчезнали, предаде Ройтерс, позовавайки се на губернатора на департамента Путумайо Джон Габриел Молина.

Катастрофата е станала в Пуерто Легисамо, отдалечен район в департамента Путумайо, който граничи с Перу и Еквадор. 

Към момента официалният брой на ранените е 77, от които 43 са откарани в столицата Богата.

Карлос Фернандес Силва, командир на колумбийските Военновъздушни сили заяви, че на мястото на катастрофата на самолета "С-130 Херкулес" са изпратени допълнително медицински хеликоптер и отряд спасители, както и следователи, които да установят причината за трагедията. 

/АМ/

Свързани новини

23.03.2026 23:07

Военен самолет със 125 души на борда се разби в югозападната част на Колумбия; съобщава се за най-малко осем загинали

Военен транспортен самолет с 125 души на борда, повечето от които военнослужещи, се разби след излитането си по-рано днес в югозападната част на Колумбия, в резултат на което има най-малко осем загинали, както и най-малко 83 ранени, 14 от които са в критично състояние, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, позовавайки се на официални представители.
23.03.2026 19:25

Военен товарен самолет се е разбил в югозападната част на Колумбия, съобщи министърът на националната отбрана

Военен товарен самолет се разби малко след излитането си в югозападна Колумбия, в резултат на което има причинени жертви, чиито брой все още не е пределен, съобщи колумбийският министър на отбраната Педро Санчес, цитиран от Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:03 на 24.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация