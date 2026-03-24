Подробно търсене

Проиранска иракска въоръжена фракция изстреля ракети срещу военна база в Сирия, съобщиха неправителствена организация и сирийската армия

Алексей Маргоевски
Стълб дим се издига след атака срещу иракската военновъздушна база Харир, където са разположени американски военни, 12 март 2026 г. Снимка: AP/Leo Correa
Багдад,  
24.03.2026 02:02
 (БТА)
Етикети

Проиранска иракска въоръжена фракция изстреля вчера вечерта най-малко седем ракети срещу военна база, разположена в североизточната част на Сирия, която наскоро е била напусната от американските сили на международната коалиция срещу джихадистите, съобщиха иракски представител на силите за сигурност, сирийска неправителствена организация и сирийската армия, цитирани от Франс прес.

От граничната зона Рабия, западно от град Мосул в северната част на Ирак, "иракска фракция изстреля седем ракети [...] в посока база в провинция Хасака", в Североизточна Сирия, уточни иракският представител.

В района на Рабия е била открита изоставена ракетна платформа, монтирана върху обгорял камион, посочи той.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ), който разполага с широка мрежа от източници в Сирия, също съобщи за вечерната атака срещу базата в Хараб ал Джир, в района на Румейлан близо до Хасака.

"Базата разполага с летище, което се използваше от американските сили преди тяхното изтегляне по-рано този месец", уточни Центърът в кратко съобщение, като посочи, че не е в състояние да даде повече информация относно евентуални щети. От средата на месеца контролът над тази база бе поет от сирийската армия.

Последната потвърди, че една от нейните бази в североизточната част на страната е била подложена на ракетен обстрел от Ирак.

"Една от нашите военни бази [...] в провинция Хасака е била подложена на ракетна атака", посочи армията в кратко изявление.

/АМ/

Свързани новини

24.03.2026 03:34

Седем бойци от бивша паравоенна групировка са убити при американски въздушен удар в Ирак

Американски въздушен удар в западната част на Ирак е убил седем бойци от "Хашд аш Шааби", съюз от бивши паравоенни групировки, известен още като "Сили за народна мобилизация" (СНМ), съобщи източник от тази формация пред Франс прес.
23.03.2026 13:16

Ирак ускорява прекратяването на мисията на международната антиджихадистка коалиция

Иракският премиер Мохамед Шия ас Судани заяви, че ще ускори прекратяването на мисията на водената от САЩ международна антиджихадистка коалиция, чиито военни съветници са разположени в северната част на страната, предаде Франс прес.
22.03.2026 07:23

Полицай е загинал при атака с дрон срещу Иракската национална разузнавателна служба в Багдад

Полицейски служител е загинал при атака с дрон срещу щабквартирата на Иракската национална разузнавателна служба в столицата Багдад. Това заяви в събота говорителят на силите за сигурност на Ирак генерал Саад Маан, съобщи катарската сателитна телевизия "Ал Джазира".
20.03.2026 21:14

Ирак обяви форсмажор във всички разработвани от чужди компании петролни находища заради блокираното корабоплаване в Ормузкия проток

Ирак обяви форсмажорна ситуация във всички петролни находища, разработвани от чуждестранни петролни компании, предаде Ройтерс, като се позова на източници от министерството на петрола.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:03 на 24.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация