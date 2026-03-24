Проиранска иракска въоръжена фракция изстреля ракети срещу военна база в Сирия, съобщиха неправителствена организация и сирийската армия

Проиранска иракска въоръжена фракция изстреля вчера вечерта най-малко седем ракети срещу военна база, разположена в североизточната част на Сирия, която наскоро е била напусната от американските сили на международната коалиция срещу джихадистите, съобщиха иракски представител на силите за сигурност, сирийска неправителствена организация и сирийската армия, цитирани от Франс прес.

От граничната зона Рабия, западно от град Мосул в северната част на Ирак, "иракска фракция изстреля седем ракети [...] в посока база в провинция Хасака", в Североизточна Сирия, уточни иракският представител.

В района на Рабия е била открита изоставена ракетна платформа, монтирана върху обгорял камион, посочи той.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ), който разполага с широка мрежа от източници в Сирия, също съобщи за вечерната атака срещу базата в Хараб ал Джир, в района на Румейлан близо до Хасака.

"Базата разполага с летище, което се използваше от американските сили преди тяхното изтегляне по-рано този месец", уточни Центърът в кратко съобщение, като посочи, че не е в състояние да даде повече информация относно евентуални щети. От средата на месеца контролът над тази база бе поет от сирийската армия.

Последната потвърди, че една от нейните бази в североизточната част на страната е била подложена на ракетен обстрел от Ирак.

"Една от нашите военни бази [...] в провинция Хасака е била подложена на ракетна атака", посочи армията в кратко изявление.