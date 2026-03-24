Железопътният транспорт в белгийската столица бе постепенно възстановен след прекъсване заради подозрителни чанти на гара "Брюксел Миди"

Алексей Маргоевски
Гара "Брюксел Миди" в белгийската столица. Снимка: AP/Francisco Seco
Брюксел,  
24.03.2026 01:23
 (БТА)

Движението на гара "Брюксел Миди", през която преминават влаковете "Евростар" и други международни влакове в белгийската столица, беше прекъснато за близо три часа вчера вечерта след сигнал за подозрителни чанти. Около 20:30 ч. местно време (21:30 ч. българско време) обаче движението беше постепенно възобновено, след като проверките не са установили опасност за пътниците, уточниха от полицията и националната железопътна компания Ес Ен Се Бе (SNCB), предаде Франс прес.

Тази гара, която е един от големите железопътни възли в Белгия, беше евакуирана за три часа след откриването на две подозрителни чанти - едната в спрял влак, а другата на перона, съобщи пред AФП говорител на федералната полиция.

Инцидентът предизвика значителни смущения в час пик, включително в обществения транспорт. Метрото и трамваите също трябваше да избягват спирката "Брюксел Миди".

Според "Инфрабел" (Infrabel), оператора на белгийската железопътна мрежа, поне шест влака "Евростар" с направление Брюксел са били спрени на периферни гари, преди да получат разрешение да продължат пътуването си.

"Гарата отново е отворена и движението постепенно се възстановява, с изключение на перони 19 и 20, които ще бъдат освободени малко по-късно", съобщи около 21:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време) говорител на Ес Ен Се Бе пред АФП.

/АМ/

23.03.2026 20:58

Железопътният транспорт в белгийската столица бе прекъснат заради подозрителни чанти на гара "Брюксел Миди"

Цялото движение на влаковете в белгийската столица беше прекъснато, след като гара "Брюксел Миди" - най-голямата в града, днес следобед бе евакуирана от полицията, след като бяха открити подозрителни чанти, ден след десетата годишнина от смъртоносните терористични атаки в белгийската столица, предаде Ройтерс.

