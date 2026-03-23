Двама души бяха ранени при удар с дрон по спирка на градския транспорт в Одески район тази вечер, съобщи областният управител

Двама души бяха ранени при удар с дрон по спирка на градския транспорт в Одески район тази вечер, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм.

"Пострадалите са 18-годишно момиче и 51-годишен мъж. Лекарите оценяват състоянието им като средно тежко. На ранените се оказва нужната медицинска помощ", написа Кипер.

По негова информация при масираната руска атака са повредени и съоръжения на транспортната и енергийната инфраструктура. Жителите на част от града са останали без електроснабдяване.

На мястото на инцидента работят аварийни служби, отстраняват се последствията от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.