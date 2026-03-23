Военен самолет със 125 души на борда се разби в югозападната част на Колумбия; съобщава се за най-малко осем загинали

Военен транспортен самолет със 125 души на борда, повечето от които военнослужещи, се разби след излитането си по-рано днес в югозападната част на Колумбия, в резултат на което има най-малко осем загинали, както и най-малко 83 ранени, 14 от които са в критично състояние, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, позовавайки се на официални представители.

Министърът на националната отбрана Педро Санчес заяви в Екс, че "трагичната катастрофа" е станала в Пуерто Легисамо, отдалечен район в департамента Путумайо, който граничи с Перу и Еквадор.

Джон Габриел Молина, губернатор на Путумайо, съобщи данните за жертвите във видеообръщение, споделено във Фейсбук, като спомена за "големи затруднения при евакуацията на ранените", посочва Франс прес.

Изображения, разпространени онлайн от местни медии, показват черен облак дим, издигащ се от мястото, където се е разбил самолетът, и камион с войници, пътуващ бързо натам.

Карлос Фернандес Силва, командир на колумбийските Военновъздушни сили, по-късно публикува видеозапис, в който заяви, че на борда на самолета "С-130 Херкулес" са били 125 души, включително 114 пътници и 11 членове на екипажа.

В отделно изявление Военновъздушните сили на Колумбия съобщиха, че най-малко 83 души са били спасени от мястото на катастрофата с наранявания, като спасителните операции продължават. Те посочиха, че самолетът е превозвал 110 войници към друг град в департамента Путумайо.

Медиите разпространиха кадри, на които се вижда как войниците биват откарвани набързо от мястото на инцидента на мотоциклети, управлявани от местни жители.

"В момента не разполагаме с повече подробности" за катастрофата, заяви Силва. "Освен че самолетът е имал проблем и се е разбил на около два километра от летището", добави той.

Командирът на колумбийските военновъздушни сили подчерта, че в района са били изпратени два самолета с общо 74 легла на борда, за да превозят ранените до болници в столицата Богота и в други градове.

Президентът на Колумбия Густаво Петро използва случилото се, за да популяризира това, което нарича дългогодишна кампания за модернизиране на самолетите и друго оборудване, използвано от въоръжените сили на страната му, като заяви, че тези усилия са били блокирани от "бюрократични трудности" и намекна, че някои официални представители трябва да понесат отговорност. "Ако гражданските или военните административни служители не са на висотата на предизвикателството, те трябва да бъдат отстранени", заяви Петро.