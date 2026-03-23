Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Пламен Йотински
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP/Thomas Krych
Киев,  
23.03.2026 22:13
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни руските сили може би подготвят масиран удар днес, предаде Укринформ, като се позова на вечерното видеообръщение на държавния глава на Украйна.

"Моля, обръщайте специално внимание на сигналите за въздушна тревога днес. Има разузнавателни съобщения, че руските сили може да подготвят масиран удар. Вече са издадени съответните инструкции за нашите сили за противовъздушна отбрана. Моля, пазете себе си и Украйна", каза Зеленски.

По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег както на временно окупираната украинска територия, така и в Беларус.

Руските сили редовно нанасят въздушни удари по украински градове, главно през нощта, включително и по столицата Киев, отбелязва Ройтерс. Енергийната инфраструктура многократно е била цел на техните атаки, посочва агенцията.

Свързани новини

23.03.2026 20:17

Русия планира да разположи в Беларус четири наземни станции за управление на дронове с голям обсег, заяви Зеленски

Русия планира по-нататъшно разполагане на наземно базирани контролни станции за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както във временно окупираните украински територии, така и в Беларус, заяви украинският президент Володимир Зеленски след
23.03.2026 18:31

Украйна има неопровержими доказателства, че Русия предоставя разузнавателна информация на Иран, каза Зеленски

Украинското военно разузнаване разполага с неопровержими доказателства, че Русия продължава да предоставя разузнавателна информация на Иран, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски след среща с ръководителя на службата, цитиран от Ройтерс.
22.03.2026 17:46

Зеленски предупреди, че евентуална продължителна война с Иран би била от полза за Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се опасява от последствията на войната в Иран върху ситуацията в Украйна, предаде ДПА. "Имам много лошо предчувствие за последиците на тази война върху ситуацията в Украйна. Нашите дипломатически

