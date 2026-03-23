Журналисти от "Гласът на Америка" твърдят, че Тръмп иска да превърне медията в източник на пропаганда

Журналисти от "Гласът на Америка" (VOA) заведоха съдебен иск, че администрацията на Тръмп - докато до голяма степен закрива управляваната от американското правителство медия, предоставяща новини по целия свят - е превърнала това, което е останало, в инструмент за пропаганда, съобщи Асошиейтед прес.

В съдебния иск се твърди, че предаванията на "Гласът на Америка" за населението в Иран, Китай, Северна Корея, както и за кюрдското население, не се излъчват като обективни източници на новини според изискванията на закона. Вместо това те повтарят папагалски темите на Белия дом и потулват новини, които администрацията желае да омаловажи, според съдебния иск, подаден днес в Окръжния съд на САЩ във Вашингтон.

В отговор Агенцията на САЩ за глобални медии, ръководеща "Гласът на Америка", заяви, че парите на данъкоплатците трябва да подкрепят излъчвания, които отразяват политиката на страната и интересите на американския народ.

Новият спор отразява различията в гледните точки между журналистите и администрацията на президента Доналд Тръмп, която насърчава работата на приятелски настроени медии, които рядко предлагат нещо повече от леки въпроси - най-вече в Пентагона.

"Гласът на Америка", която излъчва новини по целия свят от Втората световна война насам, бе създадена, за да покаже свободата на печата на страни, където няма такава традиция. Но вместо да работи по този начин, твърдят журналистите от медията Бари Нюхаус, Айеша Танзим, Дун Ли и Ксения Туркова, лоялни на Тръмп хора са били назначени да направляват това, което се съобщава в малкото останали предавания на "Гласът на Америка".

Например, отразяването на войната в Иран, излъчвано за тази страна, не е включвало никакви новини за броя на жертвите от американските въздушни удари или гледните точки на политически и световни лидери извън американската администрация, докато бомбардирането на начално училище е било "едва споменато", се посочва в съдебния иск.