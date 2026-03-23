Журналисти от "Гласът на Америка" твърдят, че Тръмп иска да превърне медията в източник на пропаганда

Пламен Йотински
Сградата на "Гласът на Америка" във Вашингтон. Снимка: AP/Gene j. Puskar
Вашингтон,  
23.03.2026 22:17
 (БТА)

Журналисти от "Гласът на Америка" (VOA) заведоха съдебен иск, че администрацията на Тръмп - докато до голяма степен закрива управляваната от американското правителство медия, предоставяща новини по целия свят - е превърнала това, което е останало, в инструмент за пропаганда, съобщи Асошиейтед прес.

В съдебния иск се твърди, че предаванията на "Гласът на Америка" за населението в Иран, Китай, Северна Корея, както и за кюрдското население, не се излъчват като обективни източници на новини според изискванията на закона. Вместо това те повтарят папагалски темите на Белия дом и потулват новини, които администрацията желае да омаловажи, според съдебния иск, подаден днес в Окръжния съд на САЩ във Вашингтон.

В отговор Агенцията на САЩ за глобални медии, ръководеща "Гласът на Америка", заяви, че парите на данъкоплатците трябва да подкрепят излъчвания, които отразяват политиката на страната и интересите на американския народ.

Новият спор отразява различията в гледните точки между журналистите и администрацията на президента Доналд Тръмп, която насърчава работата на приятелски настроени медии, които рядко предлагат нещо повече от леки въпроси - най-вече в Пентагона.

"Гласът на Америка", която излъчва новини по целия свят от Втората световна война насам, бе създадена, за да покаже свободата на печата на страни, където няма такава традиция. Но вместо да работи по този начин, твърдят журналистите от медията Бари Нюхаус, Айеша Танзим, Дун Ли и Ксения Туркова, лоялни на Тръмп хора са били назначени да направляват това, което се съобщава в малкото останали предавания на "Гласът на Америка".

Например, отразяването на войната в Иран, излъчвано за тази страна, не е включвало никакви новини за броя на жертвите от американските въздушни удари или гледните точки на политически и световни лидери извън американската администрация, докато бомбардирането на начално училище е било "едва споменато", се посочва в съдебния иск.

/СХТ/

18.03.2026 10:37

Американски съдия разпореди служителите на международната медия “Гласът на Америка“ да бъдат върнати на работа

Американски съдия блокира план на кабинета на американския президент Доналд Тръмп за освобождаването на стотици служители от екипа на американската международна медия “Гласът на Америка“, предаде ДПА.
06.02.2026 20:01

Краят на една епоха: закриват секцията на Свободна Европа в Румъния

Румънската секция на Свободна Европа, финансирана от Конгреса на Съединените щати, ще преустанови своята дейност. Тя ще бъде официално закрита на 31 март, съобщават местните медии и допълват, че скоро предстои и българската секция да бъде закрита.
31.08.2025 18:54

Тръмп съкращава над 500 работни места в "Гласът на Америка" и неговата компания майка

Агенцията, която контролира "Гласът на Америка" (VOA) и други международни медии, финансирани от правителството, съкращава над 500 работни места, заяви представител на администрацията на Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

