Перуанският президент Хосе Балкасар назначи Валдир Аяста за нов министър на енергетиката и мините след оставка на предшественика му заради скандал

Перуанският президент Хосе Балкасар назначи Валдир Аяста за нов министър на енергетиката и мините, след като вчера предшественикът му на поста Анхело Алфаро подаде оставка заради обвинения в изнасилване на непълнолетно лице през 2000 г., предаде Ройтерс.

Аяста положи клетва пред президента в правителствения дворец в перуанската столица Лима, поемайки ръководството на най-важния икономически сектор на страната, който съставлява приблизително 60% от износа на Перу. Южноамериканската държава е третият по големина производител на мед в света.

Седемдесет и две годишният Алфаро отрича да е извършвал каквото и да е престъпление, но не оспори твърдението, че непълнолетното лице е било на 16-годишна възраст по време на предполагаемото деяние, отбелязва Ройтерс.