Подробно търсене

Перуанският президент Хосе Балкасар назначи Валдир Аяста за нов министър на енергетиката и мините след оставка на предшественика му заради скандал

Симеон Томов
Президентът на Перу Хосе Мария Балкасар. Снимка: АП/ Gerardo Marin
Лима ,  
23.03.2026 21:57
 (БТА)

Перуанският президент Хосе Балкасар назначи Валдир Аяста за нов министър на енергетиката и мините, след като вчера предшественикът му на поста Анхело Алфаро подаде оставка заради обвинения в изнасилване на непълнолетно лице през 2000 г., предаде Ройтерс. 

Аяста положи клетва пред президента в правителствения дворец в перуанската столица Лима, поемайки ръководството на най-важния икономически сектор на страната, който съставлява приблизително 60% от износа на Перу. Южноамериканската държава е третият по големина производител на мед в света. 

Седемдесет и две годишният Алфаро отрича да е извършвал каквото и да е престъпление, но не оспори твърдението, че непълнолетното лице е било на 16-годишна възраст по време на предполагаемото деяние, отбелязва Ройтерс. 

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:15 на 24.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация