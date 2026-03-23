Германия призова Унгария да даде обяснения по обвиненията за шпионаж в полза на Русия

Пламен Йотински
Министрите на външните работи на Русия Сергей Лавров (вдясно) и на Унгария Петер Сиярто се ръкуват преди среща в Москва през 2021 г. Снимка: Russian Foreign Ministry Press Service via AP, File
Берлин,  
23.03.2026 21:43
 (БТА)

Германия призова унгарското правителство да даде обяснения по обвиненията, че е "предавало поверителна информация от срещи на ЕС на Русия", съобщи ДПА.

Обвиненията, които се появиха в публикация на в. "Вашингтон пост" през уикенда, са "много, много сериозни", каза днес говорител на германското външно министерство.

Той заяви, че дискусиите в рамките на Европейския съюз и между външните министри на ЕС са поверителни и се основават на принципите на блока, които включват пълно сътрудничество.

"Няма да толерираме никакво нарушение на тези принципи", заяви говорителят. "Сега е ред на унгарското правителство да отговори".

Американският в. "Вашингтон пост" - позовавайки се на бивш унгарски разузнавач и служители по сигурността от други европейски страни - съобщи в събота, че унгарското правителство от години предава на Москва информация за чувствителни дискусии в ЕС.

Унгарският външен министър Петер Сиярто, според съобщенията, "редовно се е обаждал на руския си колега Сергей Лавров по време на почивките на срещите на ЕС, за да го информира за съдържанието на тези дискусии".

Обвиненията предизвикаха възмущение от страна на Европейската комисия и в столиците на ЕС. В отговор на публикация в "Екс" на полския премиер Доналд Туск вчера, Сиярто нарече тези обвинения "лъжи и фалшиви новини".

"Обвиненията, които в момента са на дневен ред, със сигурност не могат да бъдат заметени под килима с една публикация в "Екс",  контрира говорителят на германското външно министерство.                   

Свързани новини

23.03.2026 15:08

Орбан разпореди разследване за предполагаемо подслушване на външния министър Петер Сиярто

Унгарският министър-председател Виктор Орбан разпореди разследване на предполагаемо подслушване на външния министър Петер Сиярто на фона на политическo напрежениe, предзвикано от медийни публикации за връзките на Будапеща с Русия и изборите през
23.03.2026 15:01

ПАП: Руските служби са предложили план за организиране на мним опит за покушение срещу Орбан преди парламентарните избори в Унгария

Руските разузнавателни служби са предложили план за организиране на мним опит за покушение срещу унгарския премиер Виктор Орбан, за да се засили намаляващата му популярност преди парламентарните избори в страната, насрочени за 12 април, предаде
23.03.2026 13:37

ЕК очаква пояснения от Будапеща по твърденията, че Унгария споделя информация от срещите на Съвета на ЕС с Москва

Европейската комисия очаква от Будапеща пояснения по повод твърденията, че Унгария споделя информация от срещите на Съвета на ЕС с Москва, каза говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси.
23.03.2026 02:54

Полша отдавна подозира, че Унгария споделя информация от срещите на Съвета на ЕС с Москва, заяви Туск

Полският премиер Доналд Туск днес заяви, че Полша „е имала подозрения“ във връзка с публикация на в. „Вашингтон пост“, че унгарското правителство от години е предоставяло подробна информация на Русия за срещите на Съвета на ЕС, предаде Асошиейтед прес.

