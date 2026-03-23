Подробно търсене

Кая Калас приветства решението на Тръмп да отложи ударите срещу ирански енергийни съоръжения

Симеон Томов
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Снимка: АП/Virginia Mayo
Брюксел ,  
23.03.2026 16:45
 (БТА)
Етикети

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветства днес обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп решение, че няма да бъдат нанасяни удари по иранската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс. 

Калас, която се срещна с министъра на външните работи на Нигерия Юсуф Майтама Тугар в Абуджа, заяви, че ударите по енергийната инфраструктура предизвикват хаос в региона и водят до още по-голяма ескалация на конфликта. 

По-рано днес Тръмп обяви, че е наредил на армията да отложи всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни.

/СХТ/

Свързани новини

23.03.2026 16:00

Папа Лъв ХІV заяви, че въздушните удари трябва да бъдат забранени

Папа Лъв ХІV остро разкритикува днес въздушните бомбардировки, нарече ги безразборни и призова те да бъдат забранени, предаде Ройтерс, цитирайки най-новите антивоенни изказвания на папата. Агенцията посочва, че това става на фона на американско-израелската война срещу Иран, която навлиза в четвъртата си седмица.
23.03.2026 15:50

“Росатом“ заяви, че подготвя “няколко вълни на евакуация“ от иранската атомна електроцентрала в Бушер

Руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ заяви, че подготвя “няколко вълни на евакуация“ на персонала си от иранската атомна електроцентрала в Бушер, предаде ТАСС.
23.03.2026 15:42

Германският канцлер Мерц каза, че е изразил безпокойство пред Доналд Тръмп относно евентуални удари по иранските електроцентрали

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че е разговарял вчера по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп и е изразил безпокойство от заплахите му да нанесе удари по ирански електроцентрали, предаде Ройтерс.
23.03.2026 15:15

Израелската армия съобщи, че нанася нови удари в Техеран

Израелската армия съобщи, че нанася нови удари в Техеран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон и Ислямската република са преговаряли и че ще отложи атаките по електроенергийната инфраструктура на Иран, предаде Ройтерс.
23.03.2026 13:39

Тръмп удължи срока за отваряне на Ормузкия проток и отложи ударите по ирански електроцентрали

Президентът Доналд Тръмп с осезаема промяна в тона удължи крайния срок, даден на Иран за отваряне на Ормузкия проток, като обяви, че САЩ ще отложат евентуални удари по ирански електроцентрали с пет дни, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:20 на 23.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация