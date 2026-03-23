Кая Калас приветства решението на Тръмп да отложи ударите срещу ирански енергийни съоръжения

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветства днес обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп решение, че няма да бъдат нанасяни удари по иранската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс.

Калас, която се срещна с министъра на външните работи на Нигерия Юсуф Майтама Тугар в Абуджа, заяви, че ударите по енергийната инфраструктура предизвикват хаос в региона и водят до още по-голяма ескалация на конфликта.

По-рано днес Тръмп обяви, че е наредил на армията да отложи всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни.