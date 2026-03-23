Австрия оборудва мобилните телефони на полицаите със скенери за пръстови отпечатъци

site.btaАвстрия оборудва мобилните телефони на полицаите със скенери за пръстови отпечатъци
Министерството на вътрешните работи представи днес скенер за пръстови отпечатъци, който работи чрез служебните мобилни телефони на полицейските служители, предаде каналът на радиото и телевизията.
Проектът, стартирал през 2019 година в сътрудничество с Австрийския институт по технологии (АИТ), е в пробна експлоатация на около 600 мобилни телефона. Иновацията има за цел да улесни работата на служителите на терен.
„Новата технология гарантира по-голяма сигурност“, подчерта министърът на вътрешните работи Герхард Карнер. Става дума за „уникална иновация“ в световен мащаб, като Австрия разполага с „доколкото ни е известно, единствената полицейска служба в света“, която използва новата технология BioCapture. Инструментът среща голям интерес в много страни. Разработката е осъществена в рамките на програмата за изследвания в областта на сигурността Kiras и с подкрепата на ЕС, което значително е намалило разходите.
Дългият период на подготовка се дължи не само на разработването на сензорната технология и съответния софтуер, обясни Хелмут Леополд, ръководител на Центъра за цифрова безопасност и сигурност на AИТ. Приложението е съобразено правните изисквания в Закона за полицейската сигурност и гарантира защитата на личните данни, заяви директорът на Федералното криминално бюро Андреас Холцер.
Сканирането е безконтактно. Проверяваният държи ръката си под мобилния телефон, служителят сканира и изпраща данните по криптирана линия до централата. Сканират се отпечатъците на четири пръста - от показалеца до малкия. Полицаят получава данни за лицето в рамките на минута и половина. До края на годината инструментът трябва да бъде внедрен за всички служители в страната.
/ГГ/
