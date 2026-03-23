Австрия оборудва мобилните телефони на полицаите със скенери за пръстови отпечатъци

Спец. за БТА Цветана Делибалтова
Австрийски полицай на пост пред входа на училище, където бивш ученик откри стрелба и уби десет души и рани още голям брой други, преди да се самоубие, Грац, Австрия, 11 юни 2025 г. (AP Photo/Darko Bandic)
Виена,  
23.03.2026 16:51
 (БТА)

Министерството на вътрешните работи представи днес скенер за пръстови отпечатъци, който работи чрез служебните мобилни телефони на полицейските служители, предаде каналът на радиото и телевизията.

Проектът, стартирал през 2019 година в сътрудничество с Австрийския институт по технологии (АИТ), е в пробна експлоатация на около 600 мобилни телефона. Иновацията има за цел да улесни работата на служителите на терен.

„Новата технология гарантира по-голяма сигурност“, подчерта министърът на вътрешните работи Герхард Карнер. Става дума за „уникална иновация“ в световен мащаб, като Австрия разполага с „доколкото ни е известно, единствената полицейска служба в света“, която използва новата технология BioCapture. Инструментът среща голям интерес в много страни. Разработката е осъществена в рамките на програмата за изследвания в областта на сигурността Kiras и с подкрепата на ЕС, което значително е намалило разходите.

Дългият период на подготовка се дължи не само на разработването на сензорната технология и съответния софтуер, обясни Хелмут Леополд, ръководител на Центъра за цифрова безопасност и сигурност на AИТ. Приложението е съобразено правните изисквания в Закона за полицейската сигурност и гарантира защитата на личните данни, заяви директорът на Федералното криминално бюро Андреас Холцер.  

Сканирането е безконтактно. Проверяваният държи ръката си под мобилния телефон, служителят сканира и изпраща данните по криптирана линия до централата. Сканират се отпечатъците на четири пръста - от показалеца до малкия. Полицаят получава данни за лицето в рамките на минута и половина. До края на годината инструментът трябва да бъде внедрен за всички служители в страната. 
 

