"Не"-то на предложената реформа на съдебната система в Италия води, показват данни от паралелното преброяване на гласовете от референдума

Първи данни от паралелното преброяване на бюлетините от референдума за реформа на съдебната система в Италия, публикувани в реално време от АНСА, показват, че "Не"-то получава 45,50 процента, а "Да"-то - 54,50 процента. Данните на този етап от паралелното преброяване са от над 6000 секции от общо 63470. Избирателната активност е била 58,8 процента, допълва АНСА, позовавайки се на официални данни.

Гласуването приключи в 15 ч. местно време. Според екзит пол, оповестен веднага след края на изборния ден от италианската телевизия РАИ, „Не“-то на предложената съдебна реформа излизаше напред с 49-53 процента. „Да“-то получаваше 47-51 процента. Същите резултати даваше и екзит пол на агенция Ессе Ву Джи за телевизия „Ла сете“. Според агенция „ЮТренд“ за телевизия Скай „Не“-то получаваше 49,5-53,5 процента, а „Да“-то 46,5-50,5 процента, посочва „Кориере дела сера“

Близо 50 милиона избиратели имаха право на глас. Не беше нужен кворум, за да бъде признат референдумът за валиден.

По-рано днес гласуваха водещите италиански лидери, сред които премиерката Джорджа Мелони и президентът Серджо Матарела и др.

За да се стигне до референдума, бяха нужни 4 години. В предизборната програма на десницата, спечелила изборите в Италия през септември 2022 г., беше заложена реформа на съдебната система. Съответният законопроект беше одобрен на заседание на министерския съвет на 29 май 2024 г. и след това внесен в парламента. На 16 януари 2025 г. законопроектът беше одобрен в Камарата на депутатите, а на 30 октомври 2025 г. - в Сената. Законът обаче предвижда реформи, които налагат изменение на конституцията на Италия. Поради тази причина той се нуждаеше и в двете камари на парламента от подкрепа от две трети от парламентаристите. Тъй като това не се случи, одобреният от парламента законопроект отива референдум, на който имащите право на глас ще се произнесат дали са съгласни или не да бъде извършена съдебната реформа, така както тя е планирана в законопроекта.

Реформата предвижда четири неща. Първото е т.нар. разделяне на кариерите в съдебната система. Това касае магистратите в Италия, които след реформата ще бъдат разделени на две категории професионалисти – съдии и прокурори. И сега в Италия има съдии и прокурори, но двете роли се съвместяват и един и същи магистрат може да бъде в даден момент от кариерата си прокурор, а после да стане съдия. Според реформата прокурорите и магистратите вече ще следват два отделни кариерни пътя още от началото на кариерата си и няма да имат възможност да лавират между тях. Реформата предвижда и разделение на Висшия съдебен съвет на два независими органа – Висш прокурорски съвет и Висш съдийски съвет. Ще се промени и начинът на назначаване на членовете на двата органа, като ще се въведе избор чрез жребий. Четвъртият елемент на съдебната реформа е създаването на нов вид съд – Висш дисциплинарен съд, който ще се занимава със случаи, в които съдиите и прокурорите са нарушили правилата при изпълнение на задълженията си.

На референдума не се решава съдбата на правителството на Мелони. Самата Мелони на няколко пъти повтори това в редица интервюта, които тя даде в навечерието на референдума, както и на годишната си пресконференция на 9 януари. Тя каза, че няма да подаде оставка, ако „Не“-то победи на референдума. А и социологически проучвания показват, че под трима от десет италианци биха подкрепили идеята за оставка на премиера в този момент, припомня изданието „Фанпейдж“.

Мелони казва, че реформата на съдебната система, ще я направи по-ефикасна, а критиците казват, че така съдебната система ще бъде по-подчинена на изпълнителната власт.