Подробно търсене

Събитията днес - свят

Габриела Големанска
София,  
24.03.2026 00:01
 (БТА)

КОПЕНХАГЕН – Парламентарни избори в Дания

ПАРИЖ  - Парижки форуми за отбраната и стратегията (до 26 март)

ЖЕНЕВА – Пресконференция на специалния докладчик на ООН за палестинските територии във връзка с последния й доклад за състоянието на правата на човека там, озаглавен „Мъчение и геноцид“

НЮ ЙОРК – Заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ивицата Газа

АКРА – ЕС подписва партньорство в областта на отбраната с Гана

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:15 на 24.03.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация