Събитията днес - свят

site.btaСъбитията днес - свят
КОПЕНХАГЕН – Парламентарни избори в Дания
ПАРИЖ - Парижки форуми за отбраната и стратегията (до 26 март)
ЖЕНЕВА – Пресконференция на специалния докладчик на ООН за палестинските територии във връзка с последния й доклад за състоянието на правата на човека там, озаглавен „Мъчение и геноцид“
НЮ ЙОРК – Заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ивицата Газа
АКРА – ЕС подписва партньорство в областта на отбраната с Гана
/ГГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина