ГПБ: Американска инвеститорска делегация ще посети Грузия по покана на Националната банка на страната

Националната банка на Грузия обяви, че „делегация от американски инвеститори ще посети страната, като в нея участват няколко водещи международни инвестиционни и финансови компании, включително „Джей Пи Морган" (JPMorgan), „Морган Стенли Инвестмънт Мениджмънт" (Morgan Stanley Investment Management), „Къркосуолд" (Kirkoswald), „Абърдийн" (Aberdeen), „МетЛайф" (MetLife) и други“, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

Според изявлението, по време на посещението американските инвеститори ще проведат срещи с представители както на публичния, така и на частния сектор. Предвидена е и съвместна среща с управителя на Националната банка на Грузия Натия Турнава и с министъра на финансите Лаша Хуцишвили.

На тази среща Натия Турнава и Лаша Хуцишвили ще запознаят американските инвеститори с инвестиционния климат в Грузия и макроикономическите показатели на страната, както и ще представят общ преглед на стабилността на банковия и финансовия сектор.

„Посещението на американските инвеститори в Грузия има за цел да задълбочи сътрудничеството с международните институционални инвеститори и да улесни обмена на информация относно инвестиционните възможности. Подобни срещи дават възможност на инвеститорите да се запознаят с макроикономическата среда на страната и текущото състояние на финансовия сектор. Това посещение още веднъж подчертава доверието, което американските инвеститори имат към Грузия, както и значителния интерес, който проявяват към страната“, заяви управителят на Националната банка Натия Турнава.

Групата от американски инвеститори ще участва и във втората годишна Международна конференция за капиталовите пазари, която тази година се организира от Ти Би Си Кепитъл (TBC Capital) с подкрепата на Националната банка на Грузия.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)