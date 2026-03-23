МОНЦАМЕ: Монголската външна министърка потвърди привързаността към разширяването и задълбочаването на сътрудничеството с Япония

Външната министърка на Монголия Батмунхийн Батцецег прие извънредния и пълномощен посланик на Япония в Улан Батор Масару Игавахара, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

По време на срещата министърката потвърди привързаността към разширяването и задълбочаването на отношенията и сътрудничеството с Япония, приемана за „трети съсед“ на Монголия, в рамките на Специалното стратегическо партньорство в името на мира и разцвета, ориентирани към човека.

Външната министърка подчерта значението на прякото сътрудничество между регионите на двете страни и обогатяването на търговско-икономическото сътрудничество с ново съдържание.

На свой ред посланик Игавахара изрази готовност да съсредоточи вниманието върху активизацията на взаимните посещения и обмен на всички равнища в рамките на честванията на 55-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Япония и Монголия, които ще се състоят догодина.

