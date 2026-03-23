Иран заплаши с ответни удари срещу електроцентрали след изявлението на Тръмп

Иран ще отвърне на атака срещу енергийния си сектор, като нанесе удари по израелски електроцентрали, както и по електроцентрали, снабдяващи с електроенергия американски военни бази в страните от региона, се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, цитирано от Ройтерс.

Изявлението изглежда оттегля по-ранни заплахи срещу инсталациите за обезсоляване на морска вода в региона, които са от решаващо значение за осигуряването на питейна вода в страните от Персийския залив.

„Лъжливият... президент на САЩ твърди, че Революционната гвардия възнамерява да атакува инсталациите за обезсоляване на вода и да причини страдания на хората в страните от региона“, се казва в изявлението, публикувано в държавните медии.

В събота американският президент Доналд Тръмп предупреди, че иранските електроцентрали ще бъдат набелязани, ако Техеран не „отвори напълно“ пролива Хормуз за всички кораби в рамките на 48 часа.

„Ние сме решени да отговорим на всяка заплаха на същото равнище“, се казва в изявлението.

„Ако вие ударите електроенергията, ние ще ударим електроенергията“, според същия източник.