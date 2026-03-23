Иран заплаши с ответни удари срещу електроцентрали след изявлението на Тръмп

Асен Георгиев
Колона от дим след прехващане на ирански дрон в ОАЕ. Снимка: АП/Altaf Qadri.
Техеран,  
23.03.2026 08:55
 (БТА)

Иран ще отвърне на атака срещу енергийния си сектор, като нанесе удари по израелски електроцентрали, както и по електроцентрали, снабдяващи с електроенергия американски военни бази в страните от региона, се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, цитирано от Ройтерс.

Изявлението изглежда оттегля по-ранни заплахи срещу инсталациите за обезсоляване на морска вода в региона, които са от решаващо значение за осигуряването на питейна вода в страните от Персийския залив.

„Лъжливият... президент на САЩ твърди, че Революционната гвардия възнамерява да атакува инсталациите за обезсоляване на вода и да причини страдания на хората в страните от региона“, се казва в изявлението, публикувано в държавните медии.

В събота американският президент Доналд Тръмп предупреди, че иранските електроцентрали ще бъдат набелязани, ако Техеран не „отвори напълно“ пролива Хормуз за всички кораби в рамките на 48 часа.

„Ние сме решени да отговорим на всяка заплаха на същото равнище“, се казва в изявлението. 

„Ако вие ударите електроенергията, ние ще ударим електроенергията“, според същия източник.

/АГ/

Свързани новини

23.03.2026 07:21

Синът на последния ирански шах призова Тръмп да не атакува гражданска инфраструктура

Реза Пахлави – синът на последния шах на Иран – призова американския президент Доналд Тръмп да избягва атаките срещу гражданска инфраструктура при каквато и да е ескалация с Иран, след ултиматума на САЩ за Ормузкия проток, предаде ДПА.
22.03.2026 16:59

Доколко зависими са арабските страни от Залива от обезсоляването на морска вода

Иранските въоръжени сили предупредиха, че ще предприемат атаки срещу инсталации за обезсоляване на морска вода и друга инфраструктура в региона, ако САЩ изпълнят заплахата си да нанесат удари по енергийната инфраструктура на Иран заради затварянето
22.03.2026 16:45

КГИР заяви, че ще затвори напълно Ормузкия проток, ако Тръмп изпълни заплахите си срещу иранския енергиен сектор

Иран ще затвори напълно стратегическия Ормузки проток, ако американският президент Тръмп изпълни заплахите си да нанесе удари по ирански енергийни съоръжения, заяви днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Ройтерс.
22.03.2026 07:39

Иран реагира на ултиматума на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа със заплаха за удари в региона

Иран заплаши, че ще нанесе удари по ключова инфраструктура в Близкия изток, в отговор на ултиматума на Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа, съобщи Франс прес.
22.03.2026 03:39

Доналд Тръмп заплаши Иран с удари по електроцентрали, ако не бъде вдигната блокадата на Ормузкия проток до 48 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали в Иран, ако Техеран не отвори изцяло за корабоплаване Ормузкия проток в рамките на 48 часа, предадоха световните агенции. Изявлението на Тръмп, направено в събота вечер в

