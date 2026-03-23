Пристанищната и гражданската инфраструктура на Одеска област отново бе подложена на масирана атака от руски дронове тази нощ, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Повреден жилищен блок в Одеса след руски удар с дронове. Снимка: АП/Oleg Grekov.
Одеса,  
23.03.2026 08:34
 (БТА)
Пристанищната и гражданската инфраструктура на Одеска област отново бе подложена на масирана атака от руски  дронове през нощта, съобщи областният управител, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Щети са нанесени и на пристанищната инфраструктура. Пострадал е и склад на територията на пристанището", според същия източник.

По информация на областния управител са засегнати  жилищни сгради в предградията на Одеса, като падащи отломки от свалени дронове са повредили покриви и са счупили стъкла на две частни къщи.

"За щастие няма пострадали. Всички оперативни служби работят на терен по отстраняване на последиците от нападението", се казва в съобщението Кипер. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/АГ/

Свързани новини

20.03.2026 08:30

Двама души пострадаха, нанесени са щети на два търговски кораба след нощната атака с дронове в Одеска област, съобщи областният управител

"Двама души пострадаха след нощната атака с дронове в Одеска област. Руснаците атакуваха пристанищната инфраструктура, в резултат на което щети са нанесени на два цивилни търговски кораба под флаговете на Палау и Барбадос, които са били акостирали а кея и са били натоварени със зърно".
20.03.2026 02:25

Одеса и областта са атакувани с дронове, в града отекват взривове, съобщиха местните канали в "Телеграм"

Одеса и едноименната украинска област са атакувани с дронове, в града отекват взривове,  съобщиха в местните канали на приложението "Телеграм". Около 20 дрона се движат от акваторията на Черно море в посока Одеса,  Черноморск,  Овидиопол, Затока,
19.03.2026 15:56

Двама бесарабски българи от Одеска област, Украйна, загинаха на фронта

Двама бесарабски българи от Одеска област, Украйна загинаха на фронта. На15 март т.г. на фронта загина офицерът от поделението на морската пехота Александър Виноградов от град Болград при изпълнение на бойна задача в Донецка област. Това съобщиха на
19.03.2026 15:08

Българо-украинският културно-образователен център „Медиа“ в Украйна спечели голямата награда на международния конкурс „Коледа в нас“

Българо-украинският културно-образователен център „Медиа“ в Украйна с директор Екатерина Гержик спечели голямата награда на Международния конкурс „Коледа в нас“. Това съобщиха на страницата си във Фейсбук от учебния център.
18.03.2026 16:31

Дария Добрева от Българския младежки клуб „Актив“ в Украйна: Близо 100 души се включиха в майсторски клас по хоро в Арциз

Майсторски клас по българско хоро събра близо 100 участници в украинския град Арциз, съобщи интернет изданието на украинска Бесарабия „Махала“ в интервю с активистката от Българския младежки клуб „Актив“ в Украйна Дария Добрева.
17.03.2026 12:17

С орден „За храброст“ посмъртно е награден бесарабският българин Денис Проданов

С орден „За храброст“ трета степен посмъртно е награден бесарабският българин Денис Проданов от с. Зализничное, Болградска община. Това съобщиха на сайта си от Болградската районна държавна администрация.

Към 09:04 на 23.03.2026 Новините от днес

