МАЕ проведе консултации с държавите членки за освобождаването на петролни запаси, заяви изпълнителният директор Фатих Бирол

Международната агенция по енергетика (МАЕ) проведе консултации с правителства в Азия и Европа относно евентуално освобождаване на още количества от стратегическите петролни запаси заради войната с Иран, „ако е необходимо“, заяви днес изпълнителният директор Фатих Бирол, цитиран от Ройтерс.

„Ако е необходимо, разбира се, ще го направим. Ще следим условията, ще анализираме и оценяваме пазарите и ще обсъждаме с нашите държави членки“, каза Биpол в Канбера.

Държавите членки на МАЕ се договориха на 11 март да освободят рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, за да ограничат скока в световните цени на суровия петрол.

Няма да има конкретно ценово равнище на петрола, което да задейства ново освобождаване, допълни Биpол.

Той определи кризата в Близкия изток като „много тежка“ и по-сериозна от двата петролни шока през 70-те години, както и от въздействието на войната между Русия и Украйна върху природния газ, взети заедно.

„Най-важното решение на този проблем е отварянето на Ормузкия проток“, каза Бирол.