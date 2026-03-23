МАЕ проведе консултации с държавите членки за освобождаването на петролни запаси, заяви изпълнителният директор Фатих Бирол

Валерия Динкова
Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. Снимка: AP Photo/Omar Havana
Сидни ,  
23.03.2026 07:59
 (БТА)
Международната агенция по енергетика (МАЕ) проведе консултации с правителства в Азия и Европа относно евентуално освобождаване на още количества от стратегическите петролни запаси заради войната с Иран, „ако е необходимо“, заяви днес изпълнителният директор Фатих Бирол, цитиран от Ройтерс.

„Ако е необходимо, разбира се, ще го направим. Ще следим условията, ще анализираме и оценяваме пазарите и ще обсъждаме с нашите държави членки“, каза Биpол в Канбера.

Държавите членки на МАЕ се договориха на 11 март да освободят рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, за да ограничат скока в световните цени на суровия петрол.

Няма да има конкретно ценово равнище на петрола, което да задейства ново освобождаване, допълни Биpол.

Той определи кризата в Близкия изток като „много тежка“ и по-сериозна от двата петролни шока през 70-те години, както и от въздействието на войната между Русия и Украйна върху природния газ, взети заедно.

„Най-важното решение на този проблем е отварянето на Ормузкия проток“, каза Бирол.

20.03.2026 14:45

Възстановяването на доставките на природен газ и петрол от района на Персийския залив може да отнеме 6 месеца, заяви директорът на МАЕ

Възстановяването на доставките на петрол и природен газ от района на Персийския залив може да отнеме до шест месеца, като за някои съоръжения ще е необходим дори по-дълъг период. Това заяви изпълнителният директор на Международната агенция по
20.03.2026 10:55

МАЕ призовава за дистанционна работа и ограничения на скоростта по пътищата заради недостига на петрол

Международната агенция за енергията (МАЕ) препоръча днес въвеждането на мерки за намаляване на потреблението на петрол в отговор на недостига на доставките, предизвикан от войната срещу Иран, предаде ДПА. Агенцията посочи, че препоръките ѝ са
19.03.2026 19:20

Изпълнителният директор на МАЕ и китайският посланик във Франция обсъдиха стабилизирането на петролния пазар

Изпълнителният директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол е обсъдил с китайския посланик във Франция Дън Ли международното сътрудничество за стабилизиране на световните петролни пазари в полза на всички страни. Това съобщи МАЕ
19.03.2026 16:22

САЩ обмислят да освободят от санкции иранския петрол, който в момента е натоварен на танкери, заяви финансовият министър Скот Бесънт

Възможно е скоро САЩ да отменят санкциите срещу иранския петрол, който в момента е натоварен на танкери, с цел увеличаване на световните доставки и понижаване на цените. Това заяви днес американският министърът на финансите Скот Бесънт, цитиран от
18.03.2026 13:19

Засега не е необходимо допълнително освобождаване на петрол от стратегическите резерви, заяви финансовият министър на Франция

Все още не е необходимо Франция да освобождава допълнителни количества петрол от стратегическите резерви, заяви днес френският министър на финансите Ролан Лескюр, като подчерта, че възстановяването на доставки през Ормузкия проток остава
16.03.2026 18:41

Страните членки на МАЕ могат да освободят допълнителни петролни запаси „при необходимост“, заяви изпълнителният директор на агенцията

Страните членки на Международната агенция за енергията (МАЕ) могат да освободят допълнително петролни запаси към пазара „при необходимост“ на по-късен етап, след като вече се съгласиха на най-голямото освобождаване от стратегическите резерви в

