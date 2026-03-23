МАЕ проведе консултации с държавите членки за освобождаването на петролни запаси, заяви изпълнителният директор Фатих Бирол
Международната агенция по енергетика (МАЕ) проведе консултации с правителства в Азия и Европа относно евентуално освобождаване на още количества от стратегическите петролни запаси заради войната с Иран, „ако е необходимо“, заяви днес изпълнителният директор Фатих Бирол, цитиран от Ройтерс.
„Ако е необходимо, разбира се, ще го направим. Ще следим условията, ще анализираме и оценяваме пазарите и ще обсъждаме с нашите държави членки“, каза Биpол в Канбера.
Държавите членки на МАЕ се договориха на 11 март да освободят рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, за да ограничат скока в световните цени на суровия петрол.
Няма да има конкретно ценово равнище на петрола, което да задейства ново освобождаване, допълни Биpол.
Той определи кризата в Близкия изток като „много тежка“ и по-сериозна от двата петролни шока през 70-те години, както и от въздействието на войната между Русия и Украйна върху природния газ, взети заедно.
„Най-важното решение на този проблем е отварянето на Ормузкия проток“, каза Бирол.
