ОБНОВЕНА

Един човек е загинал в Северен Израел при ракетен обстрел от Ливан; "Хизбула" пое отговорност за атаката

Габриела Иванова
Един човек е загинал в Северен Израел при ракетен обстрел от Ливан; "Хизбула" пое отговорност за атаката
Един човек е загинал в Северен Израел при ракетен обстрел от Ливан; "Хизбула" пое отговорност за атаката
Израелец в израелско село на границата с Ливан разговаря с патрулиращи военнослужещи. Снимка:AP/Ohad Zwigenberg
Йерусалим ,  
22.03.2026 10:28
 (БТА)
"Хизбула" съобщи, че извършила атака срещу израелски военнослужещи в района на Мисгав Ам, Северен Израел, съобщи Франс прес.

По данни на израелските служби за спешна помощ при обстрела е загинал един човек.

В изявление, подкрепяната от Иран групировка посочва, че изстреляла залп от ракети срещу военнослужещи в района. Атаката е част от серия операции, които "Хизбула" твърди, че е извършила срещу израелски сили в Северен Израел и Южен Ливан.

Това е първият цивилен смъртен случай по северната граница на Израел от началото на военните действия между Израел и "Хизбула"

/ГИ/

