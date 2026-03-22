Един човек е загинал в Северен Израел при ракетен обстрел от Ливан

Габриела Иванова
Израелец в израелско село на границата с Ливан разговаря с патрулиращи военнослужещи. Снимка:AP/Ohad Zwigenberg
Йерусалим ,  
22.03.2026 10:10
 (БТА)

Един човек е загинал в северната част на Израел при ракетна атака от Ливан, съобщиха израелските служби за спешна помощ, цитирани от Франс прес. 

Израелската армия информира, че е засечен ракетен обстрел от Ливан към населено място близо до северната граница. Нанесени са материални щети и има пострадали.

По-рано агенцията съобщи, че няколко експлозии са били чути в Йерусалим, след като израелската армия предупреди за изстреляни ракети от Иран, насочени към централната част на Израел. 

22.03.2026 08:52

Няколко експлозии са били чути в Йерусалим

Няколко експлозии са били чути в Йерусалим, след като израелската армия предупреди за изстреляни ракети от Иран, насочени към централната част на Израел, съобщи Франс прес.
22.03.2026 08:33

Иран е готов да сътрудничи за морската безопасност в Персийския залив, заяви ирански представител на Международната морска организация

Иран е готов да си сътрудничи с Международната морска организация (IMO) за повишаване на морската безопасност и защитата на моряците в Персийския залив, заяви представителят на страната Али Мусави, цитиран от иранската агенция Мехр.
22.03.2026 01:33

Бенямин Нетаняху се закани да „продължи да нанася удари“ по Иран след „много трудна вечер“ за Израел

Премиерът Бенямин Нетаняху обеща, че Израел „ще продължи да нанася удари“ по Иран „на всички фронтове“, след ирански ракетни удари по два израелски града в южната част на страната в събота, които раниха около сто души, предаде Франс прес. „Това е
21.03.2026 21:05

Израелската армия съобщи за „пряко попадение на иранска ракета“ в град Димона; МААЕ заяви, че няма информация за щети в ядрения обект в града

Израелската армия потвърди пред Франс Прес за „пряко попадение на иранска ракета“ върху сграда в град Димона в южната част на Израел, където се намира обект за ядрени изследвания.
21.03.2026 17:28

"Хизбула" заяви, че води сражения с израелската армия в два града в Южен Ливан

Проиранската групировка "Хизбула" заяви днес, че между нейните бойци и подразделения на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са започнали сражения в два града в Южен Ливан, предаде Франс прес.

