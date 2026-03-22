Един човек е загинал в Северен Израел при ракетен обстрел от Ливан

Един човек е загинал в северната част на Израел при ракетна атака от Ливан, съобщиха израелските служби за спешна помощ, цитирани от Франс прес.

Израелската армия информира, че е засечен ракетен обстрел от Ливан към населено място близо до северната граница. Нанесени са материални щети и има пострадали.

По-рано агенцията съобщи, че няколко експлозии са били чути в Йерусалим, след като израелската армия предупреди за изстреляни ракети от Иран, насочени към централната част на Израел.