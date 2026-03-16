Германските християндемократи остават първа сила в провинция Хесен след вчерашните местни избори

Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц остава първа сила в германската провинция Хесен след вчерашните местни избори, предаде ДПА, като се позова на предварителни резултати.

ХДС печели 29,7% от гласовете на избирателите в провинцията. На второ място е Германската социалдемократическа партия с 20,2%.

Антиимигрантската партия "Алтернатива за Германия", която се класира на второ място на федералните избори миналата година, в Хесен зае третото място с 15,9%.

Предварителните резултати сочат още, че на четвърто място са Зелените с 14,4%. "Левите" печелят 5,8%, а Свободната демократическа партия - 3,7%.

Отчетена е избирателна активност от 54,4% - по-висока от тази преди пет години (50,4%).

Право на глас на вчерашните избори имаха 4,7 милиона души. Кандидатите се надпреварваха за места в общинските съвети.