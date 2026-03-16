ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА

Развоят на войната в Близкия изток продължава да е водеща тема в западния печат

Алексей Маргоевски
Регионът на Залива - Изображение: АП
София,  
16.03.2026 09:19
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят САЩ във войната с Иран, извежда в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Тръмп директно заплаши, че НАТО го очаква "много лошо бъдеще", ако съюзниците на САЩ не помогнат за отварянето на Ормузкия проток, отправяйки по този начин категорично послание към европейските държави да се присъединят към военните му действия в Иран.

Американският президент заяви вчера в интервю за "Файненшъл таймс", че дори може да отложи срещата си на върха с китайския президент Си Цзинпин по-късно този месец, тъй като настоява Пекин да помогне за деблокирането на този ключов воден път.

"Естествено е хората, които се възползват от протока, да помогнат да се гарантира, че там няма да се случи нищо лошо", каза Тръмп, като отбеляза, че Европа и Китай са силно зависими от петрола от Залива, за разлика от САЩ.

"Ако няма отговор или ако отговорът е отрицателен, мисля, че това ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", добави той. 

Тръмп направи тези си коментари в телефонен разговор с "Файненшъл таймс" ден след като призова Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да се присъединят към "съвместните усилия" за отваряне на протока, през който преминава една пета от световната търговия с петрол. 

Иран на практика затвори протока, след като САЩ и Израел започнаха войната си срещу него преди повече от две седмици, което предизвика опасения от нов скок в цените на петрола. Усилията на САЩ да отворят водния път до голяма степен се провалиха. Международните цени на петрола достигнаха снощи 106 долара за барел, което е повишение с около 45 процента от началото на войната.

Въпреки предупреждението си Тръмп изглеждаше песимистично настроен, че съюзниците на САЩ ще се вслушат в молбите му за помощ.

"Имаме нещо, наречено НАТО", каза Тръмп, който често е критикувал Алианса и добави: "Бяхме много любезни. Не беше необходимо да им помагаме с Украйна. Украйна е на хиляди километри от нас (...) Ние обаче им помогнахме. Сега ще видим дали те ще ни помогнат. Защото отдавна казвам, че ние ще бъдем до тях, но те няма да бъдат до нас. И не съм сигурен, че ще бъдат до нас“.

Помолен да уточни от каква помощ се нуждае, Тръмп отговори: "От каквато и да е помощ". Той добави, че съюзниците трябва да изпратят миночистачи, от които Европа разполага с много по-големи количества от САЩ, отбелязва "Файненшъл таймс".

Конфликтът хвърли Близкия изток в хаос, обърка световния въздушен транспорт и наруши износа на петрол от региона, което доведе до скок на цените на горивата по целия свят, отбелязва друго британско издание - в. "Гардиън".

Нито Техеран, нито Вашингтон изглеждат склонни да смекчат реториката си въпреки нарастващия брой на жертвите и скока на цените на петрола след фактическото затваряне Ормузкия проток.

"Иран иска да сключи споразумение, но аз не искам, защото условията все още не са достатъчно добри", заяви Тръмп, като добави, че американските войски ще засилят атаките по иранското крайбрежие на север от протока, за да разчистят пътя за превоза на петрол.

Иранският външен министър Абас Арагчи обаче оспори вчера това твърдение. "Никога не сме искали спиране на огъня и никога не сме искали дори преговори", заяви Арагчи в предаване по телевизия Си Би Ес. "Готови сме да се защитаваме толкова дълго, колкото е необходимо", добави той.

Арагчи определи израелските удари срещу петролни складове в Техеран като "екоцид", посочва френският в. "Фигаро". "Бомбардировките на Израел срещу складовете за гориво в Техеран нарушават международното право и представляват екоцид", заяви той в Екс.

"Жителите рискуват да понесат дългосрочни вреди за здравето си. Замърсяването на почвите и подпочвените води може да има последствия (за няколко поколения)", добави министърът.

Арагчи заяви пред Си Би Ес, че Техеран е бил "потърсен от редица държави", призоваващи за безопасно преминаване за корабите си през Ормузкия проток, но добави, че решението за това е в ръцете на иранските военни“. Той посочи, че на група кораби от "различни държави" е било позволено да преминат, без да дава повече подробности.

Иран заяви, че протокът е отворен за всички с изключение на САЩ и техните съюзници, отбелязва изданието "Политико".

Арагчи допълни, че на този етап "не вижда никаква причина да разговаря с американците", като отбеляза, че именно Израел и САЩ са тези, които са започнали военните действия с координирани си атаки на 28 февруари по време на непреките преговори между Вашингтон и Техеран относно ядрената програма на Ислямската република в Женева.

Свързани новини

16.03.2026 07:39

Външните министри от ЕС ще обсъдят днес в Брюксел войните в Украйна и Близкия изток

Външните министри на страните от Европейския съюз ще обсъдят днес в Брюксел войните в Украйна и Близкия изток, предаде ДПА.Очаква се украинският външен министър Андрий Сибига да вземе участие в срещата посредством видеоконферентна връзка.
16.03.2026 07:05

Еманюел Макрон призова иранския си колега за незабавно спиране на атаките на Ислямската република в Близкия изток

Френският президент Еманюел Макрон призова иранския си колега Масуд Пезешкиан да предприеме действия, с които да гарантира незабавното спиране на атаките на Ислямската република в Близкия изток, предаде ДПА.
16.03.2026 06:15

Токио засега не планира да изпраща военни кораби в Ормузкия проток, заяви японската министър-председателка

Токио засега не планира да изпраща военни кораби за ескортиране на танкери в Ормузкия проток, заяви днес японската министър-председателка Санае Такаичи, след като американският президент Доналд Тръмп призова съюзниците на Вашингтон да помогнат за възстановяване движението на търговски плавателни съдове по блокирания от Иран морски път, предаде Ройтерс.
16.03.2026 03:09

Доналд Тръмп: Страните от НАТО ги очаква "много лошо бъдеще", ако не помогнат на Вашингтон да отвори Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо" бъдеще, ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.
16.03.2026 00:57

Индийският външен министър приветства преговорите с Иран за отваряне на Ормузкия проток

Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар приветства в публикувано днес интервю за „Файненшъл Таймс“ преките преговори с Иран като най-ефективния начин за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Президентът на
15.03.2026 20:22

Берлин няма да участва в международна военна мисия за защита на търговски кораби в Ормузкия проток, заяви германският външен министър

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че е скептичен относно потенциалното разширяване на военноморската мисия „Аспидес“ на Европейския съюз до Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Вадефул заяви, че мисията за подпомагане на

Към 09:29 на 16.03.2026 Новините от днес

