Иран ще се бори, колкото е необходимо, заяви външният министър Арагчи
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран ще продължи да се защитава от атаките на САЩ и Израел, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не разбере, че няма път към победа, предаде ДПА
„Готови сме да се защитаваме толкова дълго, колкото е необходимо“, заяви дипломатът в интервю за американския телевизионен канал Си Би Ес.
Той заяви, че това ще продължи „докато президентът Тръмп не стигне до точката, в която приеме, че това е незаконна война без победа“.
На въпроса дали Иран е поискал пауза във военните действия, той отговори: „Не, никога не сме искали прекратяване на огъня – и никога не сме искали дори преговори“.
/ВТ/
