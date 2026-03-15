Иран ще се бори, колкото е необходимо, заяви външният министър Арагчи

Виктор Турмаков
Иран ще се бори, колкото е необходимо, заяви външният министър Арагчи
Иран ще се бори, колкото е необходимо, заяви външният министър Арагчи
Иранският външен министър Абас Арагчи. Снимка: Martial Trezzini/Keystone via AP
Техеран,  
15.03.2026 19:48
 (БТА)
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран ще продължи да се защитава от атаките на САЩ и Израел, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не разбере, че няма път към победа, предаде ДПА

„Готови сме да се защитаваме толкова дълго, колкото е необходимо“, заяви дипломатът в интервю за  американския телевизионен канал Си Би Ес.

Той заяви, че това ще продължи „докато президентът Тръмп не стигне до точката, в която приеме, че това е незаконна война без победа“.

На въпроса дали Иран е поискал пауза във военните действия, той отговори: „Не, никога не сме искали прекратяване на огъня – и никога не сме искали дори преговори“.

/ВТ/

Свързани новини

15.03.2026 16:21

Войната ще приключи едва когато Иран e сигурен, че тя няма да се повтори, заяви външният министър

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви в публикувано днес интервю, че войната между страната му и САЩ и Израел ще приключи едва когато Иран бъде сигурен, че тя няма да се повтори, предаде Франс прес.
15.03.2026 15:34

Иран прикани към сдържаност около Ормузкия проток след призив на Тръмп към съюзниците да пратят военни кораби в протока

Иранският външен министър Абас Арагчи призова международната общност да избягва действия, които биха могли да разширят войната с Израел и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп поиска помощ за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, съобщи Франс прес.
15.03.2026 13:28

Иранските Гвардейци на Революцията заплашиха с убийство израелския премиер Бенямин Нетаняху

Иранските Гвардейци на Ислямската революция отправиха заплаха за убийство срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, предадоха иранските агенции ФАРС и ИРНА, позовавайки се на изявление на елитните военни сили.
15.03.2026 11:52

Иран е готов да съдейства за разследването на ударите по цивилни райони в съседни държави, заяви външният министър

Иранският външен министър отрече Иран да е нанасял удари по цивилни или жилищни райони в Близкия изток и заяви, че Техеран е готов да сформира съвместна комисия със съседни държави, за да разследва кой носи отговорност за подобни удари, предаде

Към 21:17 на 15.03.2026 Новините от днес

