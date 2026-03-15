Казинформ: Референдумът за нова конституция в Казахстан приключи: комисиите започнаха да броят бюлетини

Гласуването на референдума по проекта за нова Конституция в Казахстан приключи. В 20:00 ч. (местно време – 17:00 българско) всички избирателни секции в страната затвориха и избирателните комисии започнаха да броят бюлетини, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

Референдумът по предложения проект за Конституция се превърна в значимо политическо събитие за Казахстан. Гражданите бяха призовани да изразят мнението си по ключови промени в Основния закон на страната, засягащи въпроси, свързани с управлението, гражданските права и свободи и други важни аспекти на обществения живот.

Според териториалните комисии 9 126 850 казахстанци са гласували на референдума във всички региони на страната. По предварителни данни избирателна активност за целия ден на референдума е била 73,24%.

Гласуването продължава в избирателни секции, разположени в чужбина. Окончателното приключване на гласуването в чужбина ще бъде регистрирано в избирателна секция в Сан Франциско. Референдумът, ще приключи едва след преброяване на всички гласове, включително подадените в избирателни секции в чужбина.

След приключване на преброяването на гласовете, официалното обявяване на резултатите ще бъде направено и публикувано в установения срок.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)