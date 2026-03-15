Казинформ: Референдумът за нова конституция в Казахстан приключи: комисиите започнаха да броят бюлетини

Виктор Турмаков
Мъж пуска бюлетина си на референдума за нова конституция на Казахстан. 15 март 2026 г. Снимка: AP
Астана,  
15.03.2026 19:29
 (БТА)

Гласуването на референдума по проекта за нова Конституция в Казахстан приключи. В 20:00 ч. (местно време – 17:00 българско) всички избирателни секции в страната затвориха и избирателните комисии започнаха да броят бюлетини, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

Референдумът по предложения проект за Конституция се превърна в значимо политическо събитие за Казахстан. Гражданите бяха призовани да изразят мнението си по ключови промени в Основния закон на страната, засягащи въпроси, свързани с управлението, гражданските права и свободи и други важни аспекти на обществения живот.

Според териториалните комисии 9 126 850 казахстанци са гласували на референдума във всички региони на страната. По предварителни данни избирателна активност за целия ден на референдума е била 73,24%.

Гласуването продължава в избирателни секции, разположени в чужбина. Окончателното приключване на гласуването в чужбина ще бъде регистрирано в избирателна секция в Сан Франциско. Референдумът, ще приключи едва след преброяване на всички гласове, включително подадените в избирателни секции в чужбина.

След приключване на преброяването на гласовете, официалното обявяване на резултатите ще бъде направено и публикувано в установения срок.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)

/ВТ/

Свързани новини

15.03.2026 12:27

Казахстан гласува на референдум за нова конституция, която може значително да разшири президентските правомощия

Избирателите в Казахстан гласуват днес на референдум за нова конституция, която може значително да разшири правомощията на президента Касъм-Жомарт Токаев, съобщи Асошиейтед прес.
13.03.2026 20:09

Казахстан ще гласува в неделя на референдум за нова конституция, която да реформира политическата система

В неделя в Казахстан ще се произведе референдум за нова конституция, която според някои анализатори би могла да позволи на президента Касъм-Жомарт Токаев да остане начело на най-голямата икономика в Централна Азия и след изтичането на настоящия му
12.03.2026 13:14

Казинформ: Избирателните секции са напълно готови за произвеждането на референдума за новата конституция на Казахстан

Всички избирателни секции за произвеждането на референдума за приемане на нова конституция на Казахстан на 15 март са напълно готови - както в страната, така и в чужбина, съобщи Централната комисия за референдума (ЦКР), цитирана от националната

