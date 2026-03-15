Подробно търсене

Войната срещу Иран ще продължи поне още три седмици, заяви говорител на израелската армия

Виктор Турмаков
Последиците от израелските удари в Техеран. Снимка: Davoud Ghahrdar/ISNA via AP
Тел Авив,  
15.03.2026 17:42
 (БТА)
Етикети

Израелските военни планират кампанията срещу Иран да продължи поне още три седмици, заяви говорителят на армията Ефи Дефрин, цитиран от ДПА.

„Пред нас стоят хиляди цели. Готови сме, в координация с нашите американски съюзници, с планове поне до еврейския празник Пасха след около три седмици. А имаме по-задълбочени планове дори за три седмици след това“, заяви той пред американския телевизионен канал Си Ен Ен.

Израелската армия съобщи, че военновъздушните сили са предприели над 400 вълни от удари, откакто на 28 февруари започнаха новите военни действия, насочени главно срещу иранската инфраструктура. Дефрин отбеляза, че „израелската армия не работи по хронометър или график, а по-скоро за постигане на набелязаните цели“. Целта беше да отслабим драстично иранския режим, каза бригаден генерал Дефрин.

За подновените военни действия в Южен Ливан Дефрин каза, че подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ е решила да не участва в 12-дневната война през юни миналата година, но сега се намесва. „През юни те разбраха, че това е ограничена кампания в Иран, така че не атакуваха. Сега, когато всички залози са на масата, те се присъединяват“, каза той пред Си Ен Ен.

/ДИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:11 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация