Шведски съд разпореди руският капитан на танкер, задържан в Балтийско море, да остане в ареста

Виктор Турмаков
Шведските власти на път към вече овладяния съд "Морски бухал 1". 13 март 2026 г. Снимка: Johan Nilsson/TT via AP
Стокхолм,  
15.03.2026 18:26
 (БТА)

Шведски съд разпореди днес руският капитан на кораб, за който се подозира, че е плавал под фалшив флаг в Балтийско море и е поставен под контрола на властите в Стокхолм по-рано през седмицата, да остане в ареста, предаде Асошиейтед прес.  

Командирът на танкера Sea Owl 1 („Морски бухал 1“), чието име не се разкрива, беше арестуван в петък - ден след като шведската брегова охрана се качи на борда на кораба край Трелеборг, на южното крайбрежие на Швеция. Прокурорите го подозират, че е използвал фалшив документ. Окръжният съд в Истад е разпоредил той да остане в ареста в съответствие с тяхно искане.

Танкерът е плавал под флага на Коморските острови, но бреговата охрана подозира, че не е вписан в корабния регистър на африканската островна страна и следователно няма държава, която да гарантира безопасността на съда.

Плаавтелният съд, който фигурира и в списъка със санкции на ЕС, е пътувал от Бразилия за Русия, според бреговата охрана. Преди това той е бил използван за транспортиране на петрол между двете страни, въпреки че в четвъртък изглежда не е имал товар.

Миналата година Швеция заяви, че ще засили проверките на чуждестранните кораби с цел да увеличи контрола върху „сенчестия флот“ на Русия от остарели кораби, които се използват за превоз на петрол и газ или на украинско зърно.

/ДИ/

Свързани новини

14.03.2026 04:50

Шведските власти задържаха кораб, за който се предполага, че е част от руския "сенчест флот"

За втори път в рамките на малко повече от седмица шведските власти се качиха на борда на кораб, за който се предполага, че принадлежи към т. нар. руски "сенчест флот", и арестуваха капитана му, предаде ДПА. Шведската прокуратура съобщи вчера за ареста, като посочи, че капитанът - руски гражданин - е командвал петролен танкер, който е бил претърсен край бреговете на Трелеборг.

