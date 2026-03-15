Египетският президент заяви, че Кайро полага усилия да посредничи за край на войната в Близкия изток

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси каза, че войната с Иран е поставила Близкия изток на „исторически кръстопът“ и категорично осъди атаките на Техеран срещу арабските му съседи, пише в. “Нешънъл”.

„Нашият регион днес е на исторически кръстопът, изправен пред огромни предизвикателства и бързо променяща се ситуация при много деликатни обстоятелства“, посочи държавният глава пред членовете на правителството, председателите на двете камари на парламента и военни лидери по време на ифтар в събота - вечерята след залез слънце, с която се прекъсва дневния пост по време на рамазана.

„Гледайки на изток, ние се опитваме с всички сили да потушим пламъците на войната в Арабския залив. Войната там носи катастрофални икономически, хуманитарни и свързани със сигурността последици, които никой няма сили да парира. Те ще стигнат до всички без изключение“, предупреди Ас Сиси, според изявление, публикувано от кабинета му.

Това е вторият случай от началото на войната между САЩ и Израел и Иран на 28 февруари, в който египетският лидер казва, че Кайро посредничи за прекратяване на войната. И в двата случая обаче той не дава подробности, нито става ясно, дали усилията постигат някакъв напредък, отбелязва “Нешънъл”.

По време на събитието Ас Сиси потвърди “безкомпромисното осъждане на атаките, насочени срещу братски арабски държави, както и на действията, които нарушават тяхната сигурност и стабилност по време на продължаващата война в региона.”

Ден по-рано, египетският президент е изразил тази позиция в телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан. Ас Сиси е заявил, че Кайро “решително осъжда и категорично отхвърля” атаките на Техеран срещу арабските му съседи. „Тези атаки трябва да приключат и трябва да приключат сега“, е подчертал Ас Сиси пред Пезешкиан.

Според съобщението на президентството по време на разговора двамата лидери са обсъдили възможностите за приключване на конфликта, като Ас Сиси е потвърдил готовността на Кайро да посредничи за разрешаването му.

Кайро има тесни икономически и политически връзки с арабските държави от Персийския залив. Египет е и първата страна, сключила мирен договор с Израел през 1979 г. Отношенията между Кайро и Тел Авив обаче се изостриха след избухването на войната в Газа през 2023 г.

Египет е близък съюзник на САЩ от 70-те години на миналия век.

Отношенията на Египет с Иран се размразиха наскоро, след десетилетия на напрежение, причинено от разногласия относно това, което Кайро определя като намеса на Техеран във вътрешните работи на арабските държави и иранската подкрепа за въоръжени групировки като ливанската “Хизбула” и йеменските бунтовници хуси. Двете регионални сили все още не са възстановили напълно дипломатическите си отношения, което отразява неодобрението на Египет към част от регионалните политики на Иран.

Войната в Близкия изток изправя Кайро пред икономически предизвикателства. Местната валута поевтиня до рекордни нива, а миналата седмица правителството увеличи цените на горивата на фона на поскъпването на енергоносителите в глобален мащаб. Кабинетът въведе мерки за ограничаване на потреблението на електроенергия, включително чрез намаляване на уличното осветление.