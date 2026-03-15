"Хизбула" заяви, че е нанесла удар "с модерна ракета" по военновъздушна база в централната част на Израел

Атанаси Петров
Поддръжници на "Хизбула" по време на митинг в Бейрут в памет на убития ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей, 1 март 2026 г. Снимка: АП/Hassan Ammar
Бейрут,  
15.03.2026 17:13
 (БТА)
Ливанската групировка "Хизбула" заяви, че е нанесла удар с "модерна ракета" по военновъздушната база в Палмахим в централната част на Израел, докато израелските сили водят мащабна кампания от въздушни удари срещу Ливан, предаде Франс прес.

В изявление "Хизбула" посочва, че базата, разположена южно от Тел Авив, се намира на около 140 км от границата на Ливан с Израел.

"Хизбула" пое отговорност и за други атаки по цели в Северен Израел, както и срещу израелски войски, навлезли на ливанска територия в близост до границата.

Междувременно ливанското Министерство на здравеопазването съобщи, че от 2 март досега израелските удари по Ливан са отнели живота на 850 души, сред които 107 деца. Сред жертвите има 66 жени и 32-ма медицински работници, уточнява министерството. По данни на ливанските власти общо 2105 души са били ранени през двете седмици на военни действия.

Свързани новини

14.03.2026 13:51

Макрон призова Израел да се съгласи на директни преговори в Париж с ливанските власти

Президентът на Франция Еманюел Макрон призова Израел да приеме преки преговори с ливанското правителство, като заяви, че е готов да улесни този процес, като ги посрещне представители на двете страни в Париж, съобщи Франс прес.
14.03.2026 13:49

"Хизбула" нанесе удари по населени места в Израел

Бойци от ливанската шиитска групировка "Хизбула" са обстреляли с ракети и миномети позиции на израелската армия и населени места в Западна Галилея,съобщи телевизия "Ал Джадийд", предаде ТАСС.
13.03.2026 16:30

Израелският министър на отбраната заплаши с удари по ливанска “инфраструктура“, ако правителството в Бейрут не разоръжи "Хизбула"

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши да бъдат нанесени “щети на ливанската национална инфраструктура, която се използва от терористи на (ислямистката групировка) “Хизбула“, предаде ДПА, като се позова на канцеларията му.

