"Хизбула" заяви, че е нанесла удар "с модерна ракета" по военновъздушна база в централната част на Израел

Ливанската групировка "Хизбула" заяви, че е нанесла удар с "модерна ракета" по военновъздушната база в Палмахим в централната част на Израел, докато израелските сили водят мащабна кампания от въздушни удари срещу Ливан, предаде Франс прес.

В изявление "Хизбула" посочва, че базата, разположена южно от Тел Авив, се намира на около 140 км от границата на Ливан с Израел.

"Хизбула" пое отговорност и за други атаки по цели в Северен Израел, както и срещу израелски войски, навлезли на ливанска територия в близост до границата.

Междувременно ливанското Министерство на здравеопазването съобщи, че от 2 март досега израелските удари по Ливан са отнели живота на 850 души, сред които 107 деца. Сред жертвите има 66 жени и 32-ма медицински работници, уточнява министерството. По данни на ливанските власти общо 2105 души са били ранени през двете седмици на военни действия.