Подробно търсене

Виктор Орбан и Петер Мадяр събраха десетки хиляди поддръжници на митинги в Будапеща на фона на напрегна предизборна кампания

Атанаси Петров
Привърженици на унгарския премиер Виктор Орбан на митинг в Будапеща, 15 март 2026 г. Снимка: АП/Denes Erdos
Будапеща,  
15.03.2026 15:59
 (БТА)
Етикети

Десетки хиляди хора се събраха днес в Будапеща на митинг в подкрепа на унгарския премиер Виктор Орбан, само месец преди изборите в Унгария, които ще поставят на безпрецедентно изпитание продължаващото 16 години управление на Орбан, предаде Франс прес.

Паралелно с митинга на Орбан в унгарската столица има и втора такава проява, организиран от основния конкурент на Орбан на предстоящите избори на 12 април - Петер Мадяр. 

Свиканата от Орбан проява, бе обявена като “Шествие за мир”. Привърженици от цялата страна пристигнаха в столицата, много от тях с автобуси, за да изразят подкрепата си настоящия премиер. 

Според независимите социологически проучвания, партията на Орбан изостава от формацията на Мадяр - ТИСА, отбелязва АФП.

На вота през април Орбан ще се бори за пети пореден мандат като премиер. В хода на кампанията той обвини Европейския съюз и Украйна, че подкрепят опозицията в Унгария и че дори я финансират. В цяла Унгария се появиха билбордове, представящи украинския президент Володимир Зеленски в негативна светлина.

От своя страна лидерът на опозицията Петер Мадяр обвинява Орбан, че търси помощта на Русия и на “своя приятел” Владимир Путин, за да се задържи на власт.

Двата конкурентни митинга са свикани в ден, когато Унгария отбелязва един от големите се национални празници - 15 март, когато през 1848 г. избухва Унгарската революция и започва борба за свобода, продължила до 1849 г.

Шествието, организирано от партията на Орбан - ФИДЕС, започна сутринта, а Петер Мадяр се очаква да говори пред привържениците си в 16:30 ч. местно време.

/ДИ/

14.03.2026 22:59

ЕС удължи с шест месеца санкциите срещу Русия след труден компромис между държавите членки

След седмици на трудни преговори държавите членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за удължаване на санкциите срещу Русия, като мерките ще останат в сила още шест месеца, предадоха Ройтерс и ДПА. Компромисното решение бе прието в
14.03.2026 15:12

Унгария няма да стане украинска колония, Зеленски не заповядва тук, заяви Виктор Орбан

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в социалните мрежи, че украинският президент Володимир Зеленски не командва в Унгария и че страната няма да стане украинска колония, предаде унгарският информационен портал „Индекс“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:42 на 15.03.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация