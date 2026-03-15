Виктор Орбан и Петер Мадяр събраха десетки хиляди поддръжници на митинги в Будапеща на фона на напрегна предизборна кампания
Десетки хиляди хора се събраха днес в Будапеща на митинг в подкрепа на унгарския премиер Виктор Орбан, само месец преди изборите в Унгария, които ще поставят на безпрецедентно изпитание продължаващото 16 години управление на Орбан, предаде Франс прес.
Паралелно с митинга на Орбан в унгарската столица има и втора такава проява, организиран от основния конкурент на Орбан на предстоящите избори на 12 април - Петер Мадяр.
Свиканата от Орбан проява, бе обявена като “Шествие за мир”. Привърженици от цялата страна пристигнаха в столицата, много от тях с автобуси, за да изразят подкрепата си настоящия премиер.
Според независимите социологически проучвания, партията на Орбан изостава от формацията на Мадяр - ТИСА, отбелязва АФП.
На вота през април Орбан ще се бори за пети пореден мандат като премиер. В хода на кампанията той обвини Европейския съюз и Украйна, че подкрепят опозицията в Унгария и че дори я финансират. В цяла Унгария се появиха билбордове, представящи украинския президент Володимир Зеленски в негативна светлина.
От своя страна лидерът на опозицията Петер Мадяр обвинява Орбан, че търси помощта на Русия и на “своя приятел” Владимир Путин, за да се задържи на власт.
Двата конкурентни митинга са свикани в ден, когато Унгария отбелязва един от големите се национални празници - 15 март, когато през 1848 г. избухва Унгарската революция и започва борба за свобода, продължила до 1849 г.
Шествието, организирано от партията на Орбан - ФИДЕС, започна сутринта, а Петер Мадяр се очаква да говори пред привържениците си в 16:30 ч. местно време.
/ДИ/
