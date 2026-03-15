Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток

Десислава Иванова
Папа Лъв ХІV отправя традиционната си неделна молитве пред вярващи и поклонници от цял свят, събрали се площад "Свети Петър" във Ватикана, 15 март 2026 г. Снимка: Andrew Medichini/АП
Ватикан,  
15.03.2026 15:00
 (БТА)
Папа Лъв ХІV отново призова днес за мир в Близкия изток, за слагане край на войната и възобновяване на диалога, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Скъпи братя и сестри, от две седмици народите в Близкия изток страдат от насилието и жестокостите на войната", каза папата американец в неделната си молитва "Ангел Господен" от Ватикана.

"Хиляди невинни хора бяха убити, а още много бяха принудени да напуснат дома си. Отново заявявам солидарността си с всички онези, които са изгубили скъпи за тях хора при нападенията, поразили училища, болници и жилищни райони", добави Светият отец.

Лъв ХІV подчерта, че ситуацията в Ливан е особено тревожна.

"От името на християните в Близкия изток и всички добродетелни жени и мъже се обръщам към тези, които са отговорни за този конфликт. "Спрете огъня! Нека се върнем към пътя на диалога!", апелира той.

"Насилието никога не може да донесе справедливостта, стабилността и мира, които хората чакат", каза още папата.

Свързани новини

14.03.2026 19:51

Лъв XIV се нанесе в обновения папски апартамент

Папа Лъв XIV днес се нанесе в наскоро обновения папски апартамент в Апостолическия дворец, като се настани в жилището, което, както е известно, папа Франциск отказа да обитава, предаде Асошиейтед прес.
11.03.2026 15:22

Папа Лъв оплака жертвите сред цивилното население във войната в Иран и заяви подкрепа към ливанския народ

Папа Лъв Четиринадесети изрази съжаление за големия брой жертви сред цивилното население в хода на продължаващата война в Иран и изрази близост към хората в Ливан, като заяви, че страната, която е цел на израелски удари, преминава през "голямо изпитание", предаде Ройтерс.
08.03.2026 15:53

Папа Лъв XIV призова за диалог и спиране на насилието в Близкия изток

Папа Лъв XIV заяви, че е силно разтревожен от новините, продължаващи да постъпват от Иран и Близкия изток, и призова за спиране на насилието и подновяване на усилията за отваряне на пространство за диалог, предаде Ройтерс. На деветия ден от
05.03.2026 18:35

Папа Лъв XVI призова световните лидери да се откажат от войната на фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток

Папа Лъв XVI публикува видеозапис, на който се моли Бог да помогне на световните лидери да се откажат от войната като начин за решаване на конфликти, предаде Ройтерс.

