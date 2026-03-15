Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток

site.btaПапа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
Папа Лъв ХІV отново призова днес за мир в Близкия изток, за слагане край на войната и възобновяване на диалога, предадоха Франс прес и Ройтерс.
"Скъпи братя и сестри, от две седмици народите в Близкия изток страдат от насилието и жестокостите на войната", каза папата американец в неделната си молитва "Ангел Господен" от Ватикана.
"Хиляди невинни хора бяха убити, а още много бяха принудени да напуснат дома си. Отново заявявам солидарността си с всички онези, които са изгубили скъпи за тях хора при нападенията, поразили училища, болници и жилищни райони", добави Светият отец.
Лъв ХІV подчерта, че ситуацията в Ливан е особено тревожна.
"От името на християните в Близкия изток и всички добродетелни жени и мъже се обръщам към тези, които са отговорни за този конфликт. "Спрете огъня! Нека се върнем към пътя на диалога!", апелира той.
"Насилието никога не може да донесе справедливостта, стабилността и мира, които хората чакат", каза още папата.
/ДИ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина