Канада и скандинавските държави ще си сътрудничат в областта на военнопромишленото производство

Асен Георгиев
Групова снимка на премиерите на шестте северни страни в Осло. Снимка: Thomas Fure/NTB via AP.
Осло,  
15.03.2026 13:58
 (БТА)
Канада и петте скандинавски държави обявиха, че са се споразумели за по-тясно сътрудничество за укрепване на военнопромишленото си производство в подкрепа на колективната отбрана, сигурността и устойчивостта, предаде Ройтерс.

На среща в Осло шестте държави поеха и ангажимент да продължат да предоставят икономическа, гражданска, военна и хуманитарна помощ на Украйна, се посочва в обща декларация на Норвегия, Швеция, Дания, Финландия, Исландия и Канада.

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви днес, че е много благодарна за подкрепата на Канада на фона на „недопустимия натиск“ от страна на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрола над остров Гренландия, който е полуавтономна датска територия.

/ДИ/

